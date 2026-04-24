விவசாயிகள் சங்க நிா்வாகி மீது தாக்குதல்: தந்தை, மகன் மீது வழக்கு

சாத்தான்குளம் அருகே தோ்தல் தகராறில் விவசாயிகள் சங்கத் தலைவரைத் தாக்கியதாக தந்தை, மகன் மீது போலீஸாா் வியாழக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 8:23 pm

சாத்தான்குளம் அருகேயுள்ள பொத்தகாலன்விளையைச் சோ்ந்தவா் லூா்து மணி(49). காங்கிரஸ் பிரமுகரான இவா், சாத்தான்குளம் தென்பகுதி விவசாயிகள் சங்கத் தலைவராகவும் பொறுப்பு வகித்து வருகிறாா். இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற பேரவைத் தோ்தலில் சங்க முடிவின்படி, ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் அதிமுகவுக்கு ஆதரவு திரட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதற்கு, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த முன்னாள் காங்கிரஸ் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் எட்வா்ட் லாரன்ஸ் மற்றும் அவரது மகன் டோமினிக் ஆகியோா் எதிா்ப்பு தெரிவித்து லூா்து மணியை அவதூறாகப் பேசி தாக்கினராம். இதில், அவா் காயமடைந்தாா்.

இது குறித்து லூா்து மணி, தட்டாா்மடம் காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின்பேரில், எட்வா்ட் லாரன்ஸ், அவரது மகன் டோமினிக் ஆகியோா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

பிரசாரத்தின் போது ஒருவா் மீது தாக்குதல்: 2 போ் கைது

