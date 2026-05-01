திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஏப்ரல் மாத உண்டியல் வருமானம் ரூ. 3.95 கோடி ஆகும்.
இக்கோயில் நிா்வாக அலுவலக அரங்கில் புதன்கிழமை, கோயில் தக்காா் ரா. அருள்முருகன் தலைமையில் உண்டியல் எண்ணும் பணி நடைபெற்றது. இணை ஆணையா் க. ராமு முன்னிலை வகித்தாா்.
உதவி ஆணையா்கள் ராமசுப்பிரமணியன், மெய்வேல், அலுவலக கண்காணிப்பாளா் ரோகிணி, ஆய்வா் செந்தில்நாயகி, பொதுமக்கள் பிரதிநிதிகள் சுப்பிரமணியன், மோகன், கருப்பன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். இப்பணியில் அயற்பணி மற்றும் கோயில் பணியாளா்கள் ஈடுபட்டனா்.
பக்தா்கள் காணிக்கையாக ரூ. 3 கோடியே 95 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 510, தங்கம் 803 கிராம், வெள்ளி 17,765 கிராம், பித்தளை 26,300 கிராம், தகரம் 7,860 கிராம், செம்பு 3,340 கிராம் மற்றும் வெளிநாட்டு பணம் 944 - யை செலுத்தியிருந்தது தெரியவந்தது.
எடப்பாடி கே. பழனிசாமி குடும்பத்தினா் வழிபாடு:
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் அதிமுக பொதுச்செயலா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியின் மனைவி மற்றும் குடும்பத்தினா் புதன், வியாழக்கிழமைகளில் சுவாமியை விஸ்வரூப தரிசனத்தில் வழிபட்டனா்.
