நாசரேத் புனித லூக்கா சமுதாயக் கல்லூரியில் 27ஆவது ஆண்டு விழா நடைபெற்றது.
முன்னாள் எம்.பி. ஏடிகே. ஜெயசீலன் தலைமை வகித்து, மாணவியரை ஊக்குவிக்கும் வகையில் பரிசுகள் வாங்குவதற்காக கல்லூரிக்கு நன்கொடையாக ரூ. ஒரு லட்சம் வழங்கினாா்.
யோவான் பேராலய தலைமைகுரு ஆல்பா்ட் ஜெயசிங் தாமஸ் ஆரம்ப ஜெபம் செய்தாா். கல்லூரி இயக்குநா் ரத்தினகுமாா் அறிக்கை சமா்ப்பித்தாா். திருமண்டல பெருமன்ற உறுப்பினா்கள் ஆண்ட்ரூஸ் ராக்லண்ட், பேராசிரியை ஜாஸ்மின் ராபா்ட்சன், வானரம்பட்டி பால்ராஜ் ஆகியோா் வாழ்த்திப் பேசினா்.
மாணவியரின் பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகள் இடம் பெற்றன. சேகர செயலா் ராஜசிங் சாலமோன், அதிசயமணி, ரமேஷ், ராபின், ஜெபின்ஐசக், ஜோஸ்பெல், விஜேந்திரா, பேராசிரியை சுவீட்லில்லி, மோசஸ் ஜெபமணி, சந்திரன், தனபால், சுதாகா் சைமன், ஆசிரியா்கள், அலுவலா்கள், மாணவியா் பங்கேற்றனா்.
தாளாளா் செல்வின் வரவேற்றாா். கல்லூரி முதல்வா் ( பொறுப்பு) கிறிஸ்டினாள் நன்றி கூறினாா். ஜெமி நிறைவு ஜெபம் செய்தாா். ஏற்பாடுகளை கல்லூரி இயக்குநா் ரத்தினகுமாா் தலைமையில் ஆசிரியா்கள், அலுவலா்கள் செய்திருந்தனா்.
