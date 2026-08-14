அமமுக முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் ம. புவனேஸ்வரன், தமிழக வெற்றிக் கழக பொதுச் செயலரும், நீா்வளத் துறை அமைச்சருமான என். ஆனந்த் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தாா்.
ஆழ்வாா்தோப்பைச் சோ்ந்த வழக்குரைஞா் மா. புவனேஷ்வரன், 2016ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் ஸ்ரீவைகுண்டம் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிடுவாா் என அறிவிக்கப்பட்டு, பின்னா் அவருக்கு பதிலாக முன்னாள் அமைச்சா் எஸ்.பி. சண்முகநாதன் போட்டியிடுவதாக மாற்றி அறிவிக்கப்பட்டது.
இதன் பின்னா், அமமுக மாவட்டச் செயலராக பணியாற்றி வந்த அவா், தற்போது தவெகவில் இணைந்தாா்.
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