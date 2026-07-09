விருப்ப ஓய்வு பெற்று தவெகவில் இணைந்த பள்ளி ஆசிரியை

வேதாரண்யத்தைச் சோ்ந்த பள்ளி ஆசிரியை விருப்ப ஓய்வு பெற்ற முதல்வா் முன்னிலையில் தவெகவில் செவ்வாய்க்கிழமை இணைந்தாா்.
கருப்பம்புலம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் மு. வசந்தா. இவா் அண்டா்காடு சுந்தரேச விலாஸ் அரசு உதவிபெறும் தொடக்கப் பள்ளியில் 34 ஆண்டுகள் இடைநிலை ஆசிரியையாகப் பணியாற்றி வந்தாா்.
தேசிய நல்லாசிரியா் விருது பெற்ற இவா், பத்திரிகை மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் சாா்பில் 70-க்கும் மேற்பட்ட விருதுகளை பெற்றுள்ளாா். நாடோடிகள் உள்ளிட்ட நலிவடைந்த மக்களின் நலனில் முனைப்புக் காட்டி வந்த இவா், அறக்கட்டளை உதவியுடன் பொது சேவைகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறாா்.
இந்நிலையில், ஜூன் 30 -ஆம் தேதி ஆசிரியா் பணியிலிருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்ற வசந்தா, செவ்வாய்க்கிழமை தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தாா்.
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