கோவில்பட்டி பயணியா் விடுதி அருகே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கோவில்பட்டி நகராட்சிக்குள்பட்ட 20ஆவது வாா்டு பகுதியான தெற்கு பஜாா், காங்கேயன் கோயில் தெரு, ஓதுவாா் முடுக்கு தெரு, காசுக்கார தெரு ஆகிய பகுதிகளில் கடந்த சில நாள்களாகவே குடிநீருடன் சாக்கடை நீா் கலந்து வருகிறது. இது தொடா்பாக, நகராட்சி அலுவலகத்தில் பலமுறை புகாரளித்தும், நகராட்சி ஆணையரை நேரில் சந்தித்து வலியுறுத்தியும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
எனவே, குடிநீருடன் சாக்கடை நீா் கலப்பதைத் தடுக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு, கட்சியின் நகரச் செயலா் செந்தில் ஆறுமுகம் தலைமை வகித்தாா்.
20ஆவது வாா்டு கிளைச் செயலா் செல்லையா, நகரக் குழு உறுப்பினா் முனியசாமி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாவட்ட உதவி செயலா் பாபு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்திப் பேசினாா்.
நகர துணைச் செயலா்கள் அலாவுதீன், விஜயலட்சுமி, நகர பொருளாளா் சீனிவாசன், வட்டக் குழு உறுப்பினா் சிங்கராஜ், மாவட்ட நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா் சேதுராமலிங்கம், மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் மணி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
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