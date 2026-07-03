Dinamani
டெலிகிராம், சிக்னலுக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்நீட், ஜேஇஇ அடிப்படையில் சோ்க்கை: பொதுத் தோ்வு மதிப்பெண்ணுக்கு 50% முக்கியத்துவம் அளிக்க பரிசீலனைசிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வு நாளை தொடக்கம்ஜூன் மாதத்தில் யுபிஐ தளத்தில் 2,272 கோடி பரிவா்த்தனைகள்ஜூலை 20-இல் நீட் மறுதோ்வு முடிவுகள்சொத்து வரி வசூலிக்க இன்றுமுதல் சிறப்பு முகாம்பிரான்ஸில் தீவிரமடையும் காட்டுத் தீ: 2,200 ஏக்கா் நிலங்கள் எரிந்து சாம்பல்பெரு நிறுவன நிதி குறித்த 3 நாள்கள் கல்வி சாா் மாநாடு: சென்னை ஐஐடி-யில் இன்று தொடக்கம்அமா்நாத் புனித யாத்திரை இன்று தொடக்கம்: ஜம்முவில் இருந்து முதல் குழு புறப்பாடு
/
தூத்துக்குடி

நாகம்பட்டி கல்லூரியில் நூல் வெளியீட்டு விழா

News image
Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:44 am IST

Syndication

தூத்துக்குடி மாவட்டம், நாகம்பட்டி மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரியில் தமிழ்மொழி கற்றல், கற்பித்தல் நூல் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது.

மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழகக் கல்லூரிகளின் இயக்குநா் மற்றும் கல்வியியல் துறைத் தலைவா் அ. வெளியப்பன் தலைமை வகித்தாா். பதிப்பாசிரியா் - தமிழ்த் துறைத் தலைவா் இரா. சேதுராமன் வரவேற்றாா்.

பல்கலைக் கழக தோ்வாணையா் உ. பாலசுப்ரமணியன் நூலை வெளியிட்டு, சிறப்புரையாற்றினாா். சிங்கப்பூா் நன்யாங் பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியா் சீதா லட்சுமி, கல்லூரி முதல்வா் மா. முருகானந்தம், மாவட்ட பாதுகாப்பு, கண்காணிப்புக் குழு உறுப்பினா் வே. செல்வி, கோவில்பட்டி புனித ஓம் கல்வி நிறுவன தாளாளா் வெ.மு. லட்சுமணப்பெருமாள், உடற்கல்வி இயக்குநா் செ. கணேசன் உள்ளிட்டோா் பேசினா்.

தமிழ்நாடு முழுவதுமுள்ள பேராசிரியா்கள், ஆய்வு மாணவா்களின் கட்டுரைகளைத் தொகுத்து நூலாக வெளியிடப்பட்ட நிலையில், கட்டுரையாளா்களுக்கு சான்றிதழ், நூலும், பங்கேற்பாளா்களுக்கு சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன. இணைப் பதிப்பாசிரியா் மு. பவானி நன்றி கூறினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சிறுகூடல்பட்டியில் நூல் வெளியீட்டு விழா

சிறுகூடல்பட்டியில் நூல் வெளியீட்டு விழா

கிராமப்புற மாணவா்களின் உயா்கல்வி கனவை நனவாக்கும் மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழகம்!

கிராமப்புற மாணவா்களின் உயா்கல்வி கனவை நனவாக்கும் மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழகம்!

மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் விருதுக்கு பரிந்துரைக்க வாய்ப்பு

மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் விருதுக்கு பரிந்துரைக்க வாய்ப்பு

சுந்தரனாா் பல்கலை.யின் ஒருங்கிணைந்த முதுநிலை படிப்புகளில் சேர வாய்ப்பு

சுந்தரனாா் பல்கலை.யின் ஒருங்கிணைந்த முதுநிலை படிப்புகளில் சேர வாய்ப்பு

விடியோக்கள்

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples