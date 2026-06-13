Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியிலும் இதேபோல் மின்வெட்டு: அமைச்சர் செங்கோட்டையன்மோகன் பகவத் பயணித்த ரயில் மீது கற்கள் வீச்சு: 2 பேர் கைது ஜூன் 19-ல் தவெக அரசுக்கு எதிராக அதிமுக போராட்டம்! பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தவெக ஆட்சியிலும் குறையவில்லை: அண்ணாமலை கொல்லூர் மூகாம்பிகை கோயிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு!நீட் தேர்வு நேரம் 3 மணி 15 நிமிடங்களாக அதிகரிப்பு! என்டிஏநிபா வைரஸ்: தமிழகத்தில் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த உத்தரவு!
/
திருநெல்வேலி

மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் விருதுக்கு பரிந்துரைக்க வாய்ப்பு

மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் விருதுக்கு பரிந்துரைக்க வாய்ப்பு

News image
Updated On :13 ஜூன் 2026, 1:42 am IST

Syndication

மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் விருதுக்கு பரிந்துரைகள் அனுப்பலாம் என அப்பல்கலைக்கழக பதிவாளா் ஜெ.சாக்ரட்டீஸ் தெரிவித்துள்ளாா்.

இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை தமிழ் உலகிற்கு தந்த பேராசிரியா் சுந்தரனாருக்குப் பெருமை சோ்க்கும் வகையில் தமிழக அரசால் நிறுவப்பட்ட மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழகம் ஆண்டுதோறும் அவரது பெயரில் தமிழறிஞா் ஒருவருக்கு ரூ.1 லட்சம் மதிப்பில் விருது வழங்கி வருகிறது.

2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான விருது ஜூலை மாதம் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விருதுக்கு பரிந்துரைக்கப்படுபவா் தமிழக, தேசிய, உலக அளவில் மதிக்கப்படும் சிறந்த தமிழறிஞராகவோ, தொல்லியல் அறிஞராகவோ, அறிவியல் தமிழ், கணினித் தமிழ் வல்லுநராகவோ இருக்க வேண்டும்.

ஏதாவது ஒரு கோட்பாட்டைச் சீா்மைபெற விளக்கும் வகையிலோ, ஒரு கோட்பாட்டை பொருத்தத்துடன் பயன்படுத்தி ஆய்வு செய்த வகையிலோ, இன்றைய இலக்கியத் தளங்களில் ஆழ கால்பதித்து தெளிவுடன் ஆராய்ந்த வகையிலோ, பிற நூல்களில் மேற்கோள் காட்டப்படுகிற தகுதியுடன் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட நூல்களையும் இலக்கிய இதழ்களில் அல்லது ஆராய்ச்சி இதழ்களில் பெயா் சொல்லத்தக்க கட்டுரைகளையும் வெளியீடுகளையும் செய்தவராகவோ இருத்தல் வேண்டும்.

இந்த தகுதி உடையவரின் சுய விவரக்குறிப்பு, வெளியீடுகளின் பட்டியல், தகுதிக்குரிய காரணங்களை குறிப்பிட்டு இருவா் வரை ரகசியமாக பரிந்துரைக்கலாம். தோ்வுக்குழு மூலம் ஒருவா் தோ்வு செய்யப்படுவாா். அந்த முடிவே இறுதியானது.

பரிந்துரைக்கப்படுபவா், பரிந்துரைப்பவா் என இருவரின் பெயா், முகவரி ஆகியவற்றுடன் ஜூன் 30-ஆம் தேதிக்குள் தமிழியல் துறைத் தலைவா், மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி-12 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.

தொடர்புடையது

சிறந்த ஆளுமை, நிா்வாக விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு

சிறந்த ஆளுமை, நிா்வாக விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு

சமூக சேவகா் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

சமூக சேவகா் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மாநில இளைஞா் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மாநில இளைஞா் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

சுந்தரனாா் பல்கலை.யின் ஒருங்கிணைந்த முதுநிலை படிப்புகளில் சேர வாய்ப்பு

சுந்தரனாா் பல்கலை.யின் ஒருங்கிணைந்த முதுநிலை படிப்புகளில் சேர வாய்ப்பு

விடியோக்கள்

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

முதல்வர் விஜய்யின் தில்லி பயணம் வெற்றியா? | TVK | CM Vijay | PM Modi | Rahul | Vijay Delhi Visit

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

ஏர் இந்தியா விமான விபத்து! முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! | Air India

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy

NEET மறுதேர்வில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் | NEET Re-Exam 2026 | +2 Students | NEET result controversy