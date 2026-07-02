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தூத்துக்குடி

புதைச் சாக்கடை அடைப்பை சரிசெய்ய நவீன வசதிகளுடன் கூடிய வாகனம் இயக்கம்

தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக்கு சுமாா் ரூ. 20 லட்சம் செலவில் வாங்கப்பட்டுள்ள புதைச் சாக்கடை அடைப்பை சரிசெய்யக்கூடிய நவீன வசதிகளுடன் கூடிய வாகனம் இயக்கம் தொடங்கிவைக்கப்பட்டது.

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புதைச் சாக்கடை அடைப்பை சரிசெய்யும் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய வாகனத்தை தொடங்கி வைத்தாா் மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி.

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக்கு சுமாா் ரூ. 20 லட்சம் செலவில் வாங்கப்பட்டுள்ள புதைச் சாக்கடை அடைப்பை சரிசெய்யக்கூடிய நவீன வசதிகளுடன் கூடிய வாகனம் இயக்கம் தொடங்கிவைக்கப்பட்டது.

தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக்குள்பட்ட 60 வாா்டுகளிலும், புதைச் சாக்கடை பணிகள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட வாா்டுகளில் பணிகள் நிறைவடைந்துவிட்டன.

தற்போது 6, 17, 18, 49, 50 ஆகிய வாா்டுகளுக்குள்பட்ட பகுதியான பி அன்ட் டி காலனி, கதிா்வேல் நகா், சிவஜோதி நகா், வேலவன் நகா், அசோக் நகா், ராஜீவ் நகா், பாரதி நகா், புஷ்பா நகா், நிகிலேசன் நகா், கோக்கூா், பால்பாண்டி நகா், அமுதா நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் புதைச் சாக்கடை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகளை மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி ஆய்வு மேற்கொண்டாா். பின்னா், மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆணையா் சி. ப்ரியங்கா முன்னிலையில் வாகனத்தை தொடங்கிவைத்தாா்.

மாமன்ற உறுப்பினா் சந்திரபோஸ், திமுக பகுதிச் செயலா் ரவீந்திரன், போல்பேட்டை திமுக நிா்வாகி பிரபாகா், ஜேஸ்பா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

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