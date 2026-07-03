Dinamani
டெலிகிராம், சிக்னலுக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்நீட், ஜேஇஇ அடிப்படையில் சோ்க்கை: பொதுத் தோ்வு மதிப்பெண்ணுக்கு 50% முக்கியத்துவம் அளிக்க பரிசீலனைசிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வு நாளை தொடக்கம்ஜூன் மாதத்தில் யுபிஐ தளத்தில் 2,272 கோடி பரிவா்த்தனைகள்ஜூலை 20-இல் நீட் மறுதோ்வு முடிவுகள்சொத்து வரி வசூலிக்க இன்றுமுதல் சிறப்பு முகாம்பிரான்ஸில் தீவிரமடையும் காட்டுத் தீ: 2,200 ஏக்கா் நிலங்கள் எரிந்து சாம்பல்பெரு நிறுவன நிதி குறித்த 3 நாள்கள் கல்வி சாா் மாநாடு: சென்னை ஐஐடி-யில் இன்று தொடக்கம்அமா்நாத் புனித யாத்திரை இன்று தொடக்கம்: ஜம்முவில் இருந்து முதல் குழு புறப்பாடு
/
தூத்துக்குடி

‘அதிமுகவால் அடையாளம் காட்டப்பட்டவா்கள் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக தவெகவில் இணைகின்றனா்’ - எஸ்.பி. சண்முகநாதன்.

அதிமுகவால் அடையாளம் காட்டப்பட்டு வளா்ச்சியடைந்த தலைவா்கள், அரசியல் ஆதாயத்துக்காக தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனா் என்றாா் முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக அமைப்புச் செயலருமான எஸ்.பி. சண்முகநாதன்.

News image
Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:41 am IST

Syndication

அதிமுகவால் அடையாளம் காட்டப்பட்டு வளா்ச்சியடைந்த தலைவா்கள், அரசியல் ஆதாயத்துக்காக தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனா் என்றாா் முன்னாள் அமைச்சரும், அதிமுக அமைப்புச் செயலருமான எஸ்.பி. சண்முகநாதன்.

இது குறித்து அவா் கூறியதாவது: அதிமுகவால் அடையாளம் காட்டப்பட்டு, வளா்ச்சியடைந்த தலைவா்கள் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக தவெகவில் இணைந்து வருகின்றனா். கட்சியில் இருந்து வெளியேறுவதற்கு ஏதாவது காரணம் கூற வேண்டும் என்பதற்காக அதிமுக, திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க முயன்றது என்று செல்கின்றனா். கொஞ்ச நாள்கள் கூட பதவியில்லாமல் இருக்க முடியாது என்று கருதி செல்லும் இவா்களை மக்கள் அடையாளம் கண்டு வருகிற தோ்தல்களில் தோற்கடிப்பாா்கள்.

பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தலைமையில் அதிமுக இரும்புக் கோட்டையாக இருந்து வருகிறது. துரோகிகள் கூட்டம் முழுமையாக சென்றடைந்ததும், எடப்பாடி கே. பழனிசாமி மாநிலம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு அதிமுகவை மீண்டும் வலுவாக உருவெடுக்கச் செய்வாா்.

யாா் சென்றாலும், இரட்டை இலை இருக்கிற இடத்தில்தான் உண்மையான தொண்டா்கள் இருப்பாா்கள். அதிமுகவின் வாக்கு வங்கி அப்படியேதான் உள்ளது. நாங்கள் படுதோல்வி அடையவில்லை. குறைந்த வாக்கு சதவீதத்தில் வெற்றிவாய்ப்பை இழந்திருக்கிறோம். அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் என்றாா் அவா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

4 அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் தவெகவில் இணைந்தனர்!

4 அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் தவெகவில் இணைந்தனர்!

தவெகவில் இன்று இணைகின்றனா் 3 அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள்

தவெகவில் இன்று இணைகின்றனா் 3 அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள்

அதிமுக மூழ்கிக்கொண்டிருக்கும் கப்பல்; தவெகவுக்கு இன்னும் பலர் வருவார்கள்! செங்கோட்டையன்

அதிமுக மூழ்கிக்கொண்டிருக்கும் கப்பல்; தவெகவுக்கு இன்னும் பலர் வருவார்கள்! செங்கோட்டையன்

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா், எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.-க்கள் தவெகவில் இணைந்தனா்

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா், எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.-க்கள் தவெகவில் இணைந்தனா்

விடியோக்கள்

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples