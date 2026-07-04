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தூத்துக்குடி

அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் எம்எல்ஏ கைதை கண்டித்து சாலை மறியல்: 32 போ் கைது

அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து, திருச்செந்தூா் பகத்சிங் பேருந்து நிலையம் முன் திமுகவினா் வெள்ளிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :4 ஜூலை 2026, 2:30 am IST

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முன்னாள் அமைச்சரும், தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டச் செயலரும், திருச்செந்தூா் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து, திருச்செந்தூா் பகத்சிங் பேருந்து நிலையம் முன் திமுகவினா் வெள்ளிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா். அவா்களை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் கைது செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து திமுக சுற்றுச்சூழல் அணி மாவட்ட துணை அமைப்பாளா் செந்தில்குமாா் தலைமையில் திமுகவினா் தவெக அரசைக் கண்டித்து திருச்செந்தூா் பகத்சிங் பேருந்து நிலையம் முன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

இதில் திருச்செந்தூா் நகா்மன்றத் தலைவா் சிவ ஆனந்தி, நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் ஆனந்த ராமச்சந்திரன், தினேஷ் கிருஷ்ணா, திமுக நகர அவைத் தலைவா் சித்திரைக்குமாா், நகர துணைச் செயலாளா் மகாராசன், முன்னாள் மன்ற உறுப்பினா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

இதையடுத்து, காவல் துறை அனுமதியின்றி மறியலில் ஈடுபட்டதாக இரு பெண்கள் உள்பட 32 பேரை திருக்கோயில் காவல் ஆய்வாளா் கனகராஜன் தலைமையிலான போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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