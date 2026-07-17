கொம்மடிக்கோட்டையில் 9 நாள்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீா் விநியோகம்: பொதுமக்கள் அவதி

சாத்தான்குளம் ஒன்றியம், கொம்மடிக்கோட்டை ஊராட்சியில் 9 நாள்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீா் விநியோகிக்கப்படுவதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா்.
கொம்மடிக்கோட்டை ஊராட்சியில் கொம்மடிக்கோட்டை, அனுக்கிரகபுரம், விசுவாசபுரம், சொக்கன் குடியிருப்பு உள்ளிட்ட கிராமங்களுக்கு சாத்தான்குளம்-உடன்குடி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டம் மூலம் குடிநீா் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதில் சொக்கன் குடியிருப்பு, விசுவாசபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சீரான குடிநீா் விநியோகிக்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆனால், கொம்மடிக்கோட்டை நடுத்தெரு, அனுக்கிரகபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு பல மாதங்களாக 9 நாள்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீா் விநியோக்கப்பட்டு வருவதாகவும், அதிலும் சில வீடுகளுக்கு குறைவான அளவே விநியோகிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்கி பயன்படுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனா்.
இது குறித்து, ஊராட்சி நிா்வாகத்திடம் தெரிவித்ததற்கு, குடிநீா் வடிகால் வாரியத்தில் இருந்து முறையாக குடிநீா் வழங்கப்படாததால் இந்த நிலை உள்ளதாகக் கூறுவதாக கிராம மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனா். எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு, முறையாக குடிநீா் விநியோகிக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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