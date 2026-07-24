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தூத்துக்குடி

கோவில்பட்டி அருகே இரும்பு சீட்டுகள் திருட்டு

கோவில்பட்டி அருகே இரும்பு சீட்டுகளைத் திருடிச் சென்றவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :24 ஜூலை 2026, 4:48 am IST

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கோவில்பட்டி அருகே இரும்பு சீட்டுகளைத் திருடிச் சென்றவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

ஜக்கம்மாள்புரம், ஜக்கம்மாள் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ச. ஆல் சித்து (33). கட்டடத் தொழிலாளி. இவா் கோவில்பட்டி, நக்கலமுத்தன்பட்டியில் வாருகால் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறாா்.

இவா் அப்பணிக்காக 53 இரும்பு சீட்டுகளை அப்பகுதியில் உள்ள கோயில் அருகே வைத்திருந்தாராம். அந்த சீட்டுகள் திருடு போனதாக வியாழக்கிழமை அவா் அளித்த புகாரின்பேரில், நாலாட்டின் புதூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, திருட்டில் ஈடுபட்டவா்கைளைத் தேடி வருகின்றனா்.

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