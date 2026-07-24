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தூத்துக்குடி

சாத்தான்குளம் அருகே கிணற்றில் விழுந்த மயில் மீட்பு

சாத்தான்குளம் அருகே கிணற்றில் விழுந்த மயிலை தீயணைப்பு நிலையத்தினா் மீட்டனா்.

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மயிலை மீட்ட தீயணைப்பு வீரா்கள்

Updated On :24 ஜூலை 2026, 5:24 am IST

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சாத்தான்குளம் அருகே கிணற்றில் விழுந்த மயிலை தீயணைப்பு நிலையத்தினா் வியாழக்கிழமை மீட்டனா்.

சாத்தான்குளம் தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் பாலமுருகனுக்குச் சொந்தமான தோட்டம் ராஜமன்னாா்புரத்திலிருந்து கடாட்சபுரம் செல்லும் பகுதியில் உள்ளது. அங்குள்ள 40 அடி ஆழக் கிணற்றில் புதன்கிழமை மயில் தவறி விழுந்தது. கிணற்றில் தண்ணீா் இல்லாததால் மயிலால் வெளியேற இயலவில்லை.

வியாழக்கிழமை தோட்டத்துக்குச் சென்ற பாலமுருகன், இதுகுறித்து சாத்தான்குளம் தீயணைப்பு மீட்புப் பணிகள் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.

அதன்பேரில் நிலைய அலுவலா் பாபநாசம், கூடுதல் நிலைய அலுவலா் ஹாரிஸ் தாமஸ், வீரா்கள் அந்தோணி, முத்துமாரி, சுந்தர்ராஜ் ஆகியோா் சென்று மயிலை மீட்டு வனப்பகுதியில் விட்டனா்.

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