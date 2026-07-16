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விழுப்புரம்

கிணற்றில் தவறி விழுந்து விவசாயி உயிரிழப்பு

விழுப்புரம் மாவட்டம், கஞ்சனூா் அருகே கிணற்றில் தவறி விழுந்த விவசாயி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஜூலை 2026, 3:50 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டம், கஞ்சனூா் அருகே கிணற்றில் தவறி விழுந்த விவசாயி புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

விக்கிரவாண்டி வட்டம், திருக்குணம் காந்தி தெருவைச் சோ்ந்தவா் சு.ஹரிபெருமாள் (45), விவசாயி. இவா், அதே கிராமத்தைச் சோ்ந்த வடிவேல் என்பவருக்கு சொந்தமான நிலத்தின் கிணற்றின் அருகே புதன்கிழமை மாலை நடந்து சென்றபோது, தவறி விழுந்தாா். இதில் அவருக்கு நீச்சல் தெரியாததால் நீரில் மூழ்கி, ஹரிபெருமாள் உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்த கஞ்சனூா் போலீஸாா் நிகழ்விடம் சென்று சடலத்தை மீட்டு உடல்கூறாய்வுக்காக அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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