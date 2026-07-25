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தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூா் கோயிலில் பக்தா்களைக் கவா்ந்த நுழைவாயில்

திருச்செந்தூா், சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் முன் அமைக்கப்பட்டுள்ள வண்ணமயமான நுழைவாயில் பக்தா்களைக் கவா்ந்துள்ளது.

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திருச்செந்தூா் கோயில் முன் அமைக்கப்பட்டுள்ள நுழைவாயில்.

Updated On :25 ஜூலை 2026, 2:22 am IST

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திருச்செந்தூா், சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் முன் அமைக்கப்பட்டுள்ள வண்ணமயமான நுழைவாயில் பக்தா்களைக் கவா்ந்துள்ளது.

திருச்செந்தூா் கோயிலில் 2022ஆம் ஆண்டு இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் ஹெச்.சி.எல். நிறுவனம் இணைந்து ரூ. 300 கோடியில் தொடங்கப்பட்ட பெருந்திட்ட வளாகப் பணிகளை, அப்போதைய முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் தொடக்கி வைத்தாா். அதில் தற்போது வரை சுமாா் 90 சதவீத பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன.

இந்த நுழைவாயில் முகப்புத் தோற்றத்தை பக்தா்கள் ரசித்து பாராட்டுகின்றனா்.

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பெருந்திட்ட வளாகப் பணிகளில் கோயிலின் வடக்குப் பகுதி, சந்நிதித் தெரு வழி, நாழிக் கிணறு பாதையில் வண்ணமயமான நுழைவாயில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போல, கோயில் முகப்பில் புதிய நுழைவாயில் கட்டப்பட்டு திறக்கப்பட்டுள்ளது.

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