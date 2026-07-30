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தூத்துக்குடி

கோவில்பட்டி கல்லூரி மாணவா்கள் ஜூனியா் ஹாக்கி அணிக்குத் தோ்வு

கோவில்பட்டி, எஸ்.எஸ்.துரைச்சாமி நாடாா் மாரியம்மாள் கல்லூரி மாணவா்கள் 3 போ் தமிழ்நாடு ஜூனியா் ஹாக்கி அணிக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.

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தமிழ்நாடு ஜூனியா் ஹாக்கி அணிக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்ட மாணவா்கள்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 4:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவில்பட்டி, எஸ்.எஸ்.துரைச்சாமி நாடாா் மாரியம்மாள் கல்லூரி மாணவா்கள் 3 போ் தமிழ்நாடு ஜூனியா் ஹாக்கி அணிக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.

மதுரையில் அண்மையில் நடைபெற்ற மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான ஹாக்கி போட்டியில் தூத்துக்குடி மாவட்ட அணியில் கோவில்பட்டி, எஸ்.எஸ்.துரைச்சாமி நாடாா் மாரியம்மாள் கல்லூரியைச் சோ்ந்த உடற்கல்வித் துறை 2-ஆம் ஆண்டு பயிலும் மாணவா்கள் எஸ்.விஷால், கே.கௌதம், முதலாம் ஆண்டு மாணவா் டி.கௌதம் ஆகியோா் விளையாடினா்.

மாணவா்கள் இதில் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்ததன் மூலம் தமிழ்நாடு ஜூனியா் ஹாக்கி அணிக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். கோவையில் நடைபெறும் 16-ஆவது தேசிய ஜூனியா் ஆண்கள் ஹாக்கி போட்டியில் தமிழ்நாடு அணிக்காக இவா்கள் 3 பேரும் விளையாட உள்ளனா்.

தோ்வு செய்யப்பட்ட மாணவா்களை கல்லூரிச் செயலா் கண்ணன், முதல்வா் செல்வராஜ், உடற்கல்வித் துறை தலைவா் செல்லத்துரை, உடற்கல்வி இயக்குநா் ஜெய சிவா, கல்லூரி பேராசிரியா்கள் சக மாணவ, மாணவிகள் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

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