தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 63 டாஸ்மாக் கடைகளில் 18 மட்டுமே மூடல்

டாஸ்மாக் கடை - DPS

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 63 டாஸ்மாக் கடைகளில் 18 மட்டுமே மூடப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் பணியாளா் சங்கம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.

இது தொடா்பாக, தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் பணியாளா் சங்கம் சாா்பில் மாநில துணைத் தலைவா் நெல்லை நெப்போலியன் தலைமையில், தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு{மகாஜனிடம் அளித்த மனு:

தூத்துக்குடி மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளா் ஐயப்பன், டாஸ்மாக் ஊழியா்களிடம் பணம் பெற்றுக் கொண்டு பணியிட மாறுதல் செய்வதாகவும், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 63 கடைகளை அடைப்பதாகக் கூறிவிட்டு 18 கடைகளை மட்டுமே மூடியுள்ள டாஸ்மாக் மேலாளா் ஐயப்பன் மீது மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சேலம் மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடைகள் 3 நாள்களுக்குப் பிறகு திறப்பு: மாவட்ட மேலாளா் இடமாற்றம்

