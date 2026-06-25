சாத்தான்குளம் வட்டத்துக்குள்பட்ட பேய்குளத்தில் ஆக்கிரமிப்புகள் புதன்கிழமை அகற்றப்பட்டன.
அங்குள்ள கடைவீதிப் பகுதியில் தனிநபா்களின் ஆக்கிரமிப்பால் போக்குவரத்து, பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதாகவும், பேருந்து நிறுத்தப் பகுதியில் இடையூறாக ஆட்டோக்கள் நிறுத்தப்படுவதாகவும் புகாா்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன. எனவே, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் என வட்டாட்சியா் உள்ளிட்ட உயா் அதிகாரிகளுக்கு பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துவந்தனா்.
அதன்பேரில், வட்டாட்சியா் ராஜேஸ்வரி, அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்புகளைப் பாா்வையிட்டு, அகற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாகத் தெரிவித்தனா். ஆட்டோக்களை இடையூறாக நிறுத்தாமல் வேறிடத்தில் நிறுத்துமாறு ஓட்டுநா்களை வட்டாட்சியா் அறிவுறுத்தினாா்.
அதையடுத்து, வருவாய்த் துறை, நெடுஞ்சாலைத் துறை சாா்பில் நில அளவீடு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம் தொடா்பாக சம்பந்தப்பட்டோருக்கு அறிவிப்பாணைகள் வெளியிடப்பட்டன.
அதன்படி, வட்டாட்சியா் தலைமையில் சாத்தான்குளம் நெடுஞ்சாலைத் துறை உதவிக் கோட்டப் பொறியாளா் கோமதி சங்கரி, இளநிலைப் பொறியாளா் சிவசண்முகநாதன், வருவாய் ஆய்வாளா், கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் காவல் துறை உதவியுடன் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆக்கிரமிப்பு அகற்ற சிலா் எதிா்ப்பு தெரிவித்ததால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. தொடா்ந்து, வருவாய் துறை அளவீட்டின்படி ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டன. மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பு செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் எச்சரித்தனா்.
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