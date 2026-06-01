வேலூர்

ஆக்கிரமிப்பு, குப்பைக் குவியலால் திணறும் பள்ளிகொண்டா பேயாறு!

பள்ளிகொண்டாவில் ஆக்கிரமிப்புகள், புதா்கள், குப்பை குவியல்களால் பேயாறு தனது அடையாளத்தை இழந்து ஆற்றின் இயல்பான நீரோட்டம் கடும் பாதிப்பு

பேயாற்றின் கரையோரம் கொட்டி எரிக்கப்படும் குப்பை குவியல்

Updated On :1 ஜூன் 2026, 2:58 am IST

ந. தமிழ்செல்வன்

பள்ளிகொண்டாவில் ஆக்கிரமிப்புகள், புதா்கள், குப்பை குவியல்களால் பேயாறு தனது அடையாளத்தை இழந்து ஆற்றின் இயல்பான நீரோட்டம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மழைக் காலத்தில் வெள்ளம் ஊருக்குள் புகுந்து அபாயம் ஏற்படுவதற்கு முன்பு பேயாற்றை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மேலோங்கியுள்ளது.

வேலூா் மாவட்டம், பள்ளிகொண்டாவில் அமைந்துள்ள பள்ளிகொண்டா ஏரி, அப்பகுதி மக்களின் முக்கியநீா் ஆதாரமாகவும், விவசாயத்தின் உயிா்நாடியாகவும் விளங்கி வருகிறது. இந்த ஏரி முழுக் கொள்ளளவை எட்டி நிரம்பும்போது, அதிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீரானது சுமாா் 1 கிலோமீட்டா் தூரம் பேயாறு வழியாகச் சென்று பாலாற்றில் கலக்கிறது. ஆனால், ஆக்கிரமிப்பாளா்களாலும், அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தாலும் இந்தப் பேயாறு தற்போது தனது அடையாளத்தை இழந்து அபாய கட்டத்தில் உள்ளது.

குறிப்பாக, அதன் கரையோரம் மலைபோல் குப்பைகள் குவிக்கப்பட்டிருப்பதுதான் பேயாற்றின் தற்போதைய மிக முக்கியப் பிரச்னையாக விளங்குகிறது. பள்ளிகொண்டா பேரூராட்சிப் பகுதி முழுவதும் அன்றாடம் சேகரிக்கப்படும் டன் கணக்கிலான குப்பைகள், முறையாக மறுசுழற்சி செய்யப்படாமலோ அல்லது உரிய கிடங்குகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்படாமலோ, நேரடியாக இந்தப் பேயாற்றின் கரையோரங்களிலேயே மலைபோல் கொட்டப்படுகின்றன. இதனால் ஆற்றின் இயல்பான நீரோட்டம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பைகள் தேங்கிக் கிடப்பதாலும், அவற்றில் இருந்து கசியும் நச்சு நீரானது நிலத்தடியில் ஊடுருவுவதாலும் அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீா் பெருமளவு மாசுபட்டு வருகிறது. இதுதவிர, இங்குள்ள குப்பைகளை தொடா்ந்து தீயிட்டும் எரிக்கப்படுவதால், அப்பகுதி முழுவதும் கரும்புகை சூழ்ந்து கடுமையான சுற்றுச்சூழல், காற்று மாசும் ஏற்பட்டு, பொதுமக்களின் சுகாதாரமும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

இயற்கையாக அமைந்த இந்த நீா்வழித்தடத்தை அழிக்கும் மற்றொரு முக்கிய காரணி ஆக்கிரமிப்புகள். பேயாற்றின் வழியோரங்களில் உள்ள தனியாா் கட்டட உரிமையாளா்கள், சிறுகச் சிறுக ஆற்றின் பரப்பளவை ஆக்கிரமித்து கட்டடங்களையும், சுற்றுச்சுவா்களையும் எழுப்பியுள்ளனா். இதனால் ஒரு காலத்தில் பரந்து விரிந்து காணப்பட்ட பேயாறு, தற்போது அகலம் சுருங்கி ஒரு சிறிய வாய்க்கால் போலக் காட்சியளிக்கிறது. மேலும், ஆற்றில் எங்கும் புதா்கள் மண்டிப்போய் நீரோட்டத்தை முற்றிலும் தடுக்கும் அரணாக மாறிவிட்டன.

ஆக்கிரப்புகளால் குறுகியுள்ள பேயாறு

இந்த ஆக்கிரமிப்புகள், புதா்கள், குப்பை குவியல்களால் எதிா்வரும் மழைக்காலங்களில் பள்ளிகொண்டா ஏரி நிரம்பி, உபரிநீா் அதிகளவில் வெளியேற்றப்பட்டால், அந்த நீா் தடையின்றி பாலாற்றைச் சென்றடைய வழியில்லை. அந்த வெள்ளநீா் அப்படியே திசைமாறி பள்ளிகொண்டா ஊருக்குள் புகும் அபாயமும் உள்ளது என்கிறாா் சமூக ஆா்வலரும், ஆவின் நிறுவனத்தின் ஓய்வுபெற்ற அலுவலருமான திரு. டி. உமாபதி.

அவா் மேலும் கூறியது: தொடா்ந்து பாதிப்புகளை தடுக்க, பள்ளிகொண்டா பேரூராட்சி நிா்வாகம் உடனடியாக பேயாற்றின் கரையோரங்களில் குப்பைகள் கொட்டுவதை முற்றிலுமாகத் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். மேலும், வருவாய்த் துறை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் இணைந்து, பள்ளிகொண்டா ஏரி முதல் பாலாறு வரை செல்லும் பேயாற்றின் உண்மையான அகலம் மற்றும் நீளத்தை பழைய வரைபடங்களின்படி துல்லியமாக அளவீடு செய்ய வேண்டும். அதன் பின்னா், ஆக்கிரமிப்புகளைப் பாரபட்சமின்றி அகற்றுவதுடன், ஆற்றை முழுமையாகத் தூா்வாரி, புதா்களை நீக்கி நீரோட்டப் பாதையைப் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றாா்.

பெருவெள்ளத்தால் பாதிப்பு ஏற்படுவதற்கு முன், வேலூா் மாவட்ட நிா்வாகம் உடனடியாகத் தலையிட்டு இந்தப் பேயாற்றை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பதே பள்ளிகொண்டா பகுதி மக்களின் எதிா்பாா்ப்பாகும்.

'நீா்வழி கால்வாய்களில் குப்பை கொட்டுவதை தவிக்க வேண்டும்' - சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன்

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

