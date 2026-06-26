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தூத்துக்குடி

கஞ்சா விற்றதாக தொழிலாளி கைது

கோவில்பட்டியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக தொழிலாளியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:52 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோவில்பட்டியில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக தொழிலாளியை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

நடராஜபுரம் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெறுவதாக, கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாருக்கு கிடைத்த தகவலின்பேரில், உதவி ஆய்வாளா் சண்முகம் தலைமையிலான போலீஸாா் வியாழக்கிழமை ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, மயானப் பகுதி அருகே சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் நின்றிருந்தவரைப் பிடித்து சோதனையிட்டதில், அவரிடம் கஞ்சா இருப்பது தெரிய வந்தது.

போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட நடராஜபுரம், 8ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த சண்முகையா மகன் செல்வகுமாரை (36) கைது செய்து, அவரிடம் இருந்த ஒரு கிலோ கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.

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