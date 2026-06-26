Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி முத்து மாரியம்மன் கோயிலில் 504 திருவிளக்கு பூஜை

தூத்துக்குடி மேல சண்முகபுரம் வண்ணாா் 3ஆவது தெருவில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயில் கொடை விழாவை முன்னிட்டு, 504 திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது.

News image

திருவிளக்கு பூஜையில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மேல சண்முகபுரம் வண்ணாா் 3ஆவது தெருவில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் கோயில் கொடை விழாவை முன்னிட்டு, 504 திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது.

இக்கோயில் கொடை விழா கடந்த 23ஆம் தேதி கால் நாட்டுடன் தொடங்கியது. 2ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியாக முத்துமாரி அம்மனுக்கு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பின்னா் அம்மன் மீனாட்சி அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு காட்சி கொடுத்தாா்.

தொடா்ந்து, தொழில் வளம், மழை வளம் வேண்டி 504 திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு, கோயில் தா்மகா்த்தா கோட்டுராஜா தலைமை வகித்தாா். தூத்துக்குடி நாடாா் மகமை தலைவா் கே.ஏ.பி. சீனிவாசன் பூஜையை தொடங்கிவைத்தாா்.

பின்னா் குலுக்கல் முறையில் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பக்தா்களுக்கு தங்க நாணயம், காமாட்சி விளக்கு உள்ளிட்ட பரிசுகளை கிராம நிா்வாக அலுவலா் ராஜலட்சுமி, மேற்கு மண்டலத் தலைவா் அன்னலட்சுமி, ஐக்கிய வியாபாரிகள் சங்க துணைத் தலைவா் எஸ்.சண்முகராஜ் ஆகியோா் வழங்கினா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முத்து வாராஹி அம்மன் கோயிலில் தேய்பிறை பஞ்சமி விழா

முத்து வாராஹி அம்மன் கோயிலில் தேய்பிறை பஞ்சமி விழா

படவேடு ஸ்ரீரேணுகாம்பாள் கோயிலில் 108 திருவிளக்கு பூஜை

படவேடு ஸ்ரீரேணுகாம்பாள் கோயிலில் 108 திருவிளக்கு பூஜை

கடையநல்லூா் முப்புடாதி அம்மன் கோயிலில் தேரோட்டம்

கடையநல்லூா் முப்புடாதி அம்மன் கோயிலில் தேரோட்டம்

தம்மம்பட்டி சிவன் கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை

தம்மம்பட்டி சிவன் கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை

விடியோக்கள்

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |

மெஸ்ஸியைத் துரத்தும் எம்பாபே! | FIFA | FIFA World Cup | Messi |