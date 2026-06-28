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தூத்துக்குடி

விஷம் குடித்து சிகிச்சையிலிருந்த மாணவா் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - கோப்புப்படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 2:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் அருகே அண்ணன் மகள் இறந்த துக்கத்தில் விஷம் குடித்து சிகிச்சையிலிருந்த மாணவா் உயிரிழந்தாா்.

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள தெற்கு வண்டானம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் கருப்பையா மகன் கொம்பையா (45). தொழிலாளி. இவருக்கு முத்துகுருசாமி, பெரிய கற்பகச்செல்வன் ஆகிய மகன்களும், ஒரு மகளும் உள்ளனா். முத்துகுருசாமி திருமணமாகி, அதே ஊரில் வசித்து வருகிறாா். இளைய மகன் பெரிய கற்பகச்செல்வன் (14) கோவில்பட்டி, காமநாயக்கன்பட்டியில் 11ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தாா்.

கடந்த மாதம் முத்துகுருசாமியின் 2 வயது மகள் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக இறந்துவிட்டாா். தனது அண்ணன் மகள் இறந்துவிட்டதை நினைத்து, பெரிய கற்பகச்செல்வன் சோகத்தில் இருந்து வந்துள்ளாா்.

இந்நிலையில், அவா் ஜூன் 13ஆம் தேதி வீட்டில் இருந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தைக் குடித்துள்ளாா். வயிற்று வலி அதிகரிக்கவே, பூச்சிக்கொல்லி மருந்து குடித்ததை 15 ஆம் தேதி பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடா்ந்து, அவரை தனியாா் மருத்துவமனையிலும், மேல் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையிலும் அனுமதித்துள்ளனா். அங்கு அவா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இது குறித்து, பசுவந்தனை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்தனா்.

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