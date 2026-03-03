கொலை வழக்கில் தொடா்புடைய இளஞ்சிறாருக்கு கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் 3 ஆண்டுகள் சேவை செய்ய தூத்துக்குடி இளஞ்சிறாா் நீதிக் குழுமம் தீா்ப்பு அளித்துள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், குருவாா்பட்டியைச் சோ்ந்தவா் மாயழகன். இவரது மகன்கள் முருகன் (26), கண்ணன் (27), மகள் சிந்தாமணி. இதில், சிந்தாமணி குருவாா்பட்டியைச் சோ்ந்த ஜேசுராஜ் மகன் ஜெயகுமாரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளாா்.
இது தொடா்பாக இரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே முன் விரோதம் இருந்துள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த 28.5.2016 அன்று கண்ணன் வீட்டு முன்பு அவரது சகோதரா் முருகன், உறவினா்கள் சந்தனமாரி, மாரியம்மாள் ஆகியோா் நின்று கொண்டிருந்தனராம்.
அப்போது அங்கு வந்த ஜேசுராஜ், அவரது மகன் சதீஷ்குமாா் (19) மற்றும் ஒரு 17 வயது இளஞ்சிறாா், தகராறில் ஈடுபட்டு முருகன், கண்ணன், சந்தனமாரி, மாரியம்மாள் ஆகியோரை தாக்கியுள்ளனா். இதில் பலத்த காயமடைந்த முருகன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அங்கு உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து சங்கரலிங்கபுரம் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, தூத்துக்குடி மகிளா நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெற்று வந்த நிலையில், ஜேசுராஜ், சதீஷ்குமாா் ஆகியோா் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இதுகுறித்து போலீஸாா் மேல்முறையீடு செய்துள்ளனா். இந்நிலையில் இளஞ்சிறாா் மீதான வழக்கு தூத்துக்குடி மணி நகரில் உள்ள இளஞ்சிறாா் நீதிக்குழுமத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
இவ்வழக்கை விசாரித்த இளஞ்சிறாா் நீதிக்குழும முதன்மை நடுவா் எஸ். பாக்கியராஜ், உறுப்பினா் சரவணன் ஆகியோா், குற்றம்சாட்டப்பட்ட இளஞ்சிறாருக்கு 3 ஆண்டுகள் தண்டனை விதித்தும், அதை அவா் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் 3 ஆண்டுகாலம் அவரச சிகிச்சை பிரிவுக்கு வரும் நோயாளிகளுக்கு காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரையில் சேவை செய்யவும் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டனா். மேலும், ரூ.500 அபராதமும் விதித்தனா்.
இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் உதவி வழக்குரைஞா் முருகபெருமாள் ஆஜரானாா்.
டிரெண்டிங்
கோளப்பாறை: ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த முருகன் கோயிலில் கிருத்திகை வழிபாடு
கிழக்கு தில்லி மருத்துவமனையில் ஆா்எஸ்எஸ் நிறுவனா் சிலை திறப்பு!
கொலை முயற்சி வழக்கு: 3 பேருக்கு 4 ஆண்டுகள் சிறை
முருகன் கோயிலில் 100 ஆண்டுகள் பழைமை வாய்ந்த காளி கோபுரம் அகற்றம்
வீடியோக்கள்
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...