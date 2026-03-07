கோவில்பட்டியில் பழைய பேப்பா், பழைய பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் கிடங்கில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
கோவில்பட்டி, செக்கடி 3ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் குமாா் மகன் அருண்குமாா் (38). இவா் கோவில்பட்டி-சாத்தூா் சாலையில் வேலாயுதபுரம், அய்யனாா் கோயில் அருகே எடை மேடை அலுவலகம் அமைத்து, அதனருகே உள்ள கிடங்கில் பழைய பொருள்களை சேகரித்து வைப்பாராம்.
இந்நிலையில், அந்த கிடங்கில் சனிக்கிழமை மாலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது. தகவலறிந்த கோவில்பட்டி தீயணைப்புப் படையினா் 2 வண்டிகளில் வந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா். இருப்பினும் கிடங்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த அனைத்து பொருள்களும் தீயில் கருகி நாசமாயின.
தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து கிழக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
