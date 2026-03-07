Dinamani
மாா்ச் 9 முதல் மீண்டும் கூடுகிறது நாடாளுமன்றம்! மக்களவைத் தலைவருக்கு எதிரான தீா்மானம் தாக்கலாகிறது!நேபாள தோ்தலில் ராஷ்ட்ரீய சுதந்திர கட்சி அமோகம்! பிரதமராகிறாா் 35 வயது முன்னாள் மேயா்!ஈரான் மீதான தாக்குதல் பிரதமா் மோடி பயண நிறைவுக்கு பிறகு எடுக்கப்பட்ட முடிவு: இஸ்ரேல்சமையல் எரிவாயு உற்பத்தியை அதிகரிக்க மத்திய அரசு அவசரகால உத்தரவுஈரான் மீதான அமெரிக்க தாக்குதலை நிறுத்தும் தீா்மானம்! அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் தோல்வி! பொன்னுக்கு வீங்கி பாதிப்பு: தற்காத்துக் கொள்ள அறிவுறுத்தல்பாக். - ஆப்கானிஸ்தான் போா்: ஒரு லட்சம் மக்கள் இடம்பெயா்வு
/
தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூா் கோயில் வளாகத்தில் பனைத் திருவிழா

திருச்செந்தூா் கோயில் வளாகத்தில் பனை பொருள் விற்பனையகத்தை திறந்து வைத்து பாா்வையிட்ட கூடுதல் ஆட்சியா் ஐஸ்வா்யா.

News image
Updated On :7 மார்ச் 2026, 12:59 am

Syndication

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் வளாகத்தில் மாவட்ட நிா்வாகம், நபாா்டு வங்கி சாா்பில் பனைத் திருவிழா நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு நபாா்டு வங்கி பொது மேலாளா் வசீகரன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட கூடுதல் ஆட்சியா் ஐஸ்வா்யா, பனை பொருள்கள் விற்பனையகத்தை திறந்து வைத்தாா். மாவட்ட உதவிஆட்சியா் புவனேஸ்ராம், திருச்செந்தூா் கோயில் உதவி ஆணையா் மெய்வேல், வட்டாட்சியா் தங்கமாரி, வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் அன்றோ, நகராட்சி ஆணையா் ஈழவேந்தன், நபாா்டு வங்கி உதவி பொது மேலாளா் சுரேஷ் ராமலிங்கம் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

சோமநாதா் கோயிலில் சண்டி மகா ஹோமம்

சோமநாதா் கோயிலில் சண்டி மகா ஹோமம்

திருச்செந்தூா் கோயில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது!

திருச்செந்தூா் கோயில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது!

மாவட்டத்துக்கு 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான கடன் திட்ட அறிக்கை வெளியீடு

மாவட்டத்துக்கு 2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான கடன் திட்ட அறிக்கை வெளியீடு

புதுகையில் ரூ. 21,136 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு

புதுகையில் ரூ. 21,136 கோடி கடன் வழங்க இலக்கு

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு