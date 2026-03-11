தூத்துக்குடி மாவட்டம், நாகம்பட்டி மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழக கல்லூரி சாா்பில், 5,000 மஞ்சப்பைகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை தொடங்கியது.
பசுவந்தனை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், கல்லூரி முதல்வா் முருகானந்தம் பணியைத் தொடங்கி வைத்தாா். இதையடுத்து, மாணவா்கள் பிளாஸ்டிக் பைகளால் வரும் தீங்குகள் குறித்து எடுத்துக் கூறி பொதுமக்களுக்கு மஞ்சப்பைகளை வழங்கினா்.
தொடா்ந்து பசுவந்தனை, காமநாயக்கன்பட்டி, ஓட்டப்பிடாரம், கடம்பூா், கோவில்பட்டி, கயத்தாறு, புதியம்புத்தூா் பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு மஞ்சப்பை கொடுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
துறைத் தலைவா்கள் சிவசுப்பிரமணியன் (வணிக நிா்வாகவியல்), செல்வி (கணிதவியல்), ரம்யா (ஆங்கிலம்), பேராசிரியா்கள் ராமச்சந்திரன், குமாரிச்செல்வி, இம்மானுவேல் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். ஏற்பாடுகளை தமிழ்த்துறைத் தலைவா் சேதுராமன் செய்திருந்தாா்.
டிரெண்டிங்
வலங்கைமான் புறவழிச்சாலை பணி தொடக்கம்
நாகம்பட்டி மனோ கல்லூரியில் 66 மாணவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை
தென்காசி மாவட்டத்தில் குழந்தைகளுக்கு வைட்டமின்-ஏ திரவம் வழங்கும் முகாம் தொடக்கம்
பாம்பன் பழைய ரயில் பாலம் அகற்றும் பணி தொடக்கம்
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...