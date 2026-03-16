ஆறுமுகனேரி: காயல்பட்டினம் மக்கள் உரிமை நிலைநாட்டல் மற்றும் வழிகாட்டு அமைப்பு (மெகா) ஏற்பாட்டில் இப்தாா் நோன்பு துறப்பு நடைபெற்றது.
அமைப்பின் துணைத் தலைவா் பி.எம்.ஏ. சதக்கத்துல்லாஹ், துணைச் செயலா் ஏ.எஸ். புஹாரி, பொருளாளா் எ‘ம்.எஸ்.எ‘ம். முத்து இஸ்மாயில், மூத்த பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் சேக் அலி, எ‘ம்.எல். ஹாரூன் ரஷீத், சாளை பஷீா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
நகரின் அனைத்து பகுதிகளில் இருந்தும் சமூக ஆா்வலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
அமைப்பின் செயற்குழு உறுப்பினா் எம்.எப். பைஸல் இஸ்மாயில் இறைமறை ஓதினாா். செயற்குழு உறுப்பினா் எம்.எம். முஜாஹித் அலி, வரவேற்றாா்.
பொதுக்குழு உறுப்பினா் எஸ்.கே. ஸாலிஹ் நன்றி கூறினாா். ஏற்பாடுகளை அமைப்பின் நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.
