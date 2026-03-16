தூத்துக்குடி

கோவில்பட்டி அஞ்சலக அதிகாரிக்கு பாராட்டு

கோவில்பட்டி அஞ்சலக கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட சிவகிரி பகுதியில் உள்ள விஸ்வநாதபேரி கிளை அஞ்சலக அதிகாரி ராமராஜ்

ராமராஜ்.
Updated On :16 மார்ச் 2026, 8:58 pm

கோவில்பட்டி: கோவில்பட்டி அஞ்சலக கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட சிவகிரி பகுதியில் உள்ள விஸ்வநாதபேரி கிளை அஞ்சலக அதிகாரி ராமராஜ் சேவையை பாராட்டி கௌரவிக்கப்பட்டாா்.

இந்திய அஞ்சல் துறை சாா்பில் தமிழக அஞ்சல் வட்டத்தில் சிறப்பாகவும் , அா்ப்பணிப்பு உணா்வுடனும் அஞ்சல் சேவை புரிந்த கிராமிய அஞ்சல் சேவகா்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்ச்சி தகவல் தொடா்புத் துறை இணையமைச்சா் சந்திரசேகா் பெம்மசானி தலைமையில் சென்னையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

அதில் தமிழகம் முழுவதுமிருந்து தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட 10 கிராமிய அஞ்சல் அலுவலா்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனா். அவா்களில் கோவில்பட்டி அஞ்சல் கோட்டம், சிவகிரியில் உள்ள விஸ்வநாதபேரி கிளை அஞ்சலக அலுவலா் ந.ராமராஜுக்கு கிராமிய அஞ்சல் சேவைக்காக இணை அமைச்சா் சந்திரசேகா் பெம்மசானி பாராட்டு பத்திரம் வழங்கி கெளரவித்தாா்.

விழாவில் அஞ்சல் துறை டைரக்டா் ஜெனரல் ஜிதேந்திர குப்தா, இயக்குநா் ஜெனரல், தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்ட தலைவா் மரியம்மா தாமஸ் ஆகியோா் பாராட்டினா். சேவைக்கான கணக்கீட்டில் அதிக புள்ளிகள் பெற்று தமிழ்நாடு அஞ்சல் வட்டத்தில் 2-ஆம் இடம் பெற்ற ராமராஜை, கோவில்பட்டி கோட்ட அஞ்சலக கண்காணிப்பாளா் ந.சுரேஷ் குமாா் வாழ்த்தினாா்.

அஞ்சல் துறையின் பரிசளிப்பு விழா

