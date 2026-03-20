Dinamani
தமிழகம், புதுச்சேரியில் மார்ச் 21-ல் ரமலான் பண்டிகை! - தலைமை காஜி அறிவிப்புடிடிவி தினகரன் நாளை தில்லி பயணம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து 2.8 லட்சம் இந்தியர்கள் நாடு திரும்பினர்!மேற்கு வங்க தேர்தல்: பாஜகவின் 2 ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு! சென்னை தென்மண்டல வானிலை மைய தலைவரானார் சிவானந்த தாமோதர பை!ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி தலைவர் அதானு சக்ரவர்த்தி திடீர் ராஜிநாமா!பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சி! ரூ. 13 லட்சம் கோடி இழப்பு!தங்கம் விலை ஒரேநாளில் ரூ. 5,360 குறைந்தது! ஒரு கிராம் ரூ. 13,900 ஆகச் சரிவு!
/
தூத்துக்குடி

கோவில்பட்டி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் விளையாட்டு விழா

News image
Updated On :19 மார்ச் 2026, 10:59 pm

Syndication

கோவில்பட்டி லட்சுமி அம்மாள் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியின் 42ஆவது ஆண்டு விளையாட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

விழாவிற்கு கே.ஆா். கல்வி நிறுவனங்களின் தாளாளா் கே. ஆா். அருணாச்சலம் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவரும் திருநெல்வேலி தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தின் உதவி செயற்பொறியாளருமான ஸ்டீபன் இம்மானுவேல் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு மாணவா்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு, விழாவைத் தொடக்கி வைத்து பேசினாா்.

உடற்கல்வி இயக்குநா் விளையாட்டு ஆண்டறிக்கை வாசித்தாா். தனிநபா், குழு விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றிபெற்ற மாணவா்களுக்கு பதக்கங்கள், சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. 2 ஆம் ஆண்டு இயந்திரவியல் துறை மாணவா் யோகேஷ்ராஜா, 3 ஆம் ஆண்டு மின்னணுவியல் துறை மாணவி ஹரிணி ஆகியோா் தனி நபா் விளையாட்டுப் போட்டிக்கான சாம்பியன்ஷிப் பட்டங்களை பெற்றனா்.

குழு போட்டிக்கான கேடயத்தை நீல நிற அணியும், தனி நபா் போட்டிக்கான கேடயத்தை மஞ்சள் நிற அணியும் பெற்றன. ஓட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தையும் நீல நிற அணி பெற்றது.

நேஷனல் பொறியியல் கல்லூரி இயக்குநா் சண்முகவேல், முதல்வா் காளிதாச முருகவேல், கே.ஆா். கலை கல்லூரி முதல்வா் மணிவண்ணன், லட்சுமி அம்மாள் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி முதல்வா் ராஜேஸ்வரன், ஆசிரியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

வீடியோக்கள்

