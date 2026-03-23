கழுகுமலையில் கூண்டு வைத்து குரங்குகள் பிடிப்பு!
பிரதிப் படம்
Updated On :22 மார்ச் 2026, 7:12 pm
கழுகுமலையில் பொதுமக்களுக்கு தொல்லை கொடுத்து வந்த குரங்குகளை வனத்துறையினா் கூண்டு வைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை பிடித்தனா்.
கழுகுமலை அண்ணா புதுத்தெரு பகுதியில் குரங்குகளின் அட்டகாசம் அதிகமாக இருப்பதால், பொதுமக்களுக்கு தொல்லைகள் ஏற்படுவதாக மாவட்ட வன அலுவலருக்கு புகாா் அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து கடந்த 2 நாள்களாக கூண்டு வைத்து குரங்குகளை பிடிக்கும் பணியில் வனத்துறை பணியாளா்கள் ஈடுபட்டு இருந்தனா். இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிடிபட்ட 8 குரங்குகளை அடா்ந்த வனப்பகுதியில் விட்டனா்.
