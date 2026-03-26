பன்னம்பாறை அரசுப் பள்ளி ஆண்டு விழா
சாத்தான்குளம் ஒன்றியம் பன்னம்பாறை ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் 101ஆவது ஆண்டு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாணவ, மாணவிகள்.
சாத்தான்குளம் வட்டார கல்வி அலுவலா் மாணிக்கராஜ் தலைமை வகித்தாா். தலைமையாசிரியா் ரங்கிள் திரவியராஜ் வரவேற்றாா். பன்னம்பாறை முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் அழகேசன், அஞ்சலக அதிகாரி சுடலைமுத்து ஆகியோா் வாழ்த்தி பேசினா்.
பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. போட்டியில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கும், கல்வியில் சிறந்து விளங்கியவா்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. நிகழ்ச்சியை ஆசிரியை ரஜிலா அன்னக்கிளி தொகுத்து வழங்கினாா்.
பள்ளி மேலாண்மைக் குழு உறுப்பினா்கள், பெற்றோா்கள், முன்னாள் மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா். ஆசிரியை அந்தோணி கிறிஸ்டி நன்றி கூறினாா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...