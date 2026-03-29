தூத்துக்குடி மாநகரச் செயலராக சி.த. செல்லப்பாண்டியன் நியமனம்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா் சி.த. செல்லப்பாண்டியன், அக்கட்சியின் தூத்துக்குடி மாநகரச் செயலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
சி.த. செல்லப்பாண்டியன்.
Updated On :28 மார்ச் 2026, 8:39 pm
இதுகுறித்து, அதிமுக பொதுச் செயலரும், எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி வெளியிட்ட அறிக்கை:
அதிமுக மாநில வா்த்தகரணிச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான சி.த. செல்லப்பாண்டியன், தூத்துக்குடி மாநகரச் செயலராக நியமனம் செய்யப்படுகிறாா். அவருக்கு கட்சி நிா்வாகிகள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.
தூத்துக்குடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இந்தப் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ள அவருக்கு நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
