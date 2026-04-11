தமிழக உள்துறை செயலர் மாற்றம்! மணிவாசன் நியமனம்

சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், மாநிலத்தின் உள்துறை செயலரை மாற்றி தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் உள்துறை செயலராக மணிவாசனை நியமித்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. தற்போது தமிழக அரசின் உள்துறை செயலராக இருந்த தீரஜ்குமாருக்கு, தேர்தல் தொடர்பான பணிகளை வழங்கக் கூடாது என்றும் தேர்தல் ஆணையம் தன்னுடைய உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளது.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு, அடுத்தடுத்து முக்கிய அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டு வரும் நிலையில், தமிழகத்தின் உள்துறை செயலராக இருந்த தீரஜ்குமாரை மாற்றி, மணிவாசனை நியமனம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் இன்று உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை நியாயமாகவும் சுதந்திரமாகவும் நடத்த அதிகாரிகள் மாற்றம் செய்யப்படுவதாகவும் தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.
இன்று மாலை 5 மணிக்குள் மணிவாசன் ஐஏஎஸ், உள்துறை செயலர் பதவியை ஏற்பார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கெனவே தமிழகத்தில் தலைமைச் செயலராக இருந்த முருகானந்தம், பொறுப்பு டிஜிபியாக இருந்த வெங்கட்ராமன் மாற்றப்பட்டிருந்தனர். நேற்று சென்னை காவல் ஆணையராக இருந்த அருண் மாற்றப்பட்ட நிலையில், இன்று உள்துறை செயலர் மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
Summary
The Election Commission, which has changed the Tamil Nadu Home Secretary, has appointed Manivasan IAS.
தொடர்புடையது
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி!!
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை நாளை வெளியீடு!
தமிழக தலைமைச் செயலர், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி மாற்றம்!
தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர் பேட்டி!
