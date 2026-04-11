தங்கம் விலை குறைந்தது! எவ்வளவு தெரியுமா?

சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று(ஏப். 11) சவரனுக்கு ரூ. 200 குறைந்துள்ளது.
இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு உள்ளிட்ட பல சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.
இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் தங்கத்தின் விலை சவரன் ரூ. 1,11,920 -க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 1,10,880, புதன்கிழமை ரூ. 1,13,600, வியாழக்கிழமை ரூ. 1,12,000, வெள்ளிக்கிழமை ரூ. 1,13,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
நேற்று(வெள்ளிக்கிழமை) தங்கத்தின் விலை உயர்ந்த நிலையில் இன்று(ஏப். 11, சனிக்கிழமை) விலை குறைந்துள்ளது.
அதன்படி, தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,800-க்கு விற்பனையாகி வருகின்றது.
ஒரு கிராம் ரூ. 25 குறைந்து ரூ. 14,100-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளியில் விலையில் இன்று மாற்றமில்லை. கிராமுக்கு ரூ. 265-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,65,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
chennai gold and silver rate today april 11
