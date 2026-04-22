தங்கம் விலை குறைந்தது! எவ்வளவு?

சென்னையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று(ஏப். 22) ரூ. 400 குறைந்துள்ளது.
மேற்கு ஆசியப் போர் உள்ளிட்ட சர்வதேச காரணங்களால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்துள்ளதால் தங்கம் விலை ஏற்றத்திலே இருந்து வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை குறைந்த நிலையில் நேற்று மாற்றமின்றி இருந்தது.
தொடர்ந்து இன்று(ஏப். 22, புதன்கிழமை) கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ரூ. 14,250-க்கும் சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ.1,14,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ. 275-க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 2.75 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
