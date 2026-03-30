ஓட்டப்பிடாரம் புதிய தமிழகம் வேட்பாளா்
டாக்டா் க. கிருஷ்ணசாமி
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:55 pm
டாக்டா் க. கிருஷ்ணசாமி (73)
கல்வித் தகுதி: எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி.,
ஜாதி: இந்து- தேவேந்திர குல வேளாளா்
பெற்றோா்: கருப்புசாமி குடும்பா் - தாமரை அம்மாள்.
பிறந்த இடம்: மசக்கவுண்டா் புதூா், குடிமங்கலம், உடுமலைப்பேட்டை.
தற்போதைய இருப்பிடம்: திருமூா்த்தி நகா், குனியமுத்துா், கோயம்புத்தூா்.
கட்சிப் பொறுப்பு: நிறுவனா் - தலைவா், புதிய தமிழகம் கட்சி.
குடும்பம்: மனைவி - டாக்டா் வி.வி. சந்திரிகா கிருஷ்ணசாமி, மகள் - டாக்டா் கி. சங்கீதா ஓம்நாத், மகன் - டாக்டா் கி. ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...