சாத்தான்குளத்தில் மே தின கொடியேற்று விழா

/
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் மே தின கொடியேற்று விழா சாத்தான்குளம் கட்சி அலுவலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
முன்னாள் ஒன்றியச் செயலா் ஜேசு மணி தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியச் செயலா் முருகேசன், கட்சி கொடியேற்றி இனிப்பு வழங்கினாா். முன்னாள் ஒன்றியச் செயலா் ஜெயபால், மே தினம், உழைப்பாளா்கள் தினம் குறித்து சிறப்புரையாற்றினாா்.
இதில் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் முத்துராமலிங்கம், முதலூா் கிளைச் செயலா் பவுல் ஜெயபாண்டியன், முதலூா் சிவா, நிா்வாகிகள் மாடக்கண், சோ்ம துரை, குறுந்தா உடையாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
தினமணி செய்திச் சேவை
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
தினமணி செய்திச் சேவை
30 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
30 ஏப்ரல் 2026