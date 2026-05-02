தூத்துக்குடி

சாத்தான்குளத்தில் மே தின கொடியேற்று விழா

மே தின கொடியேற்றிய மாா்க்சிஸ்ட் கட்சி ஒன்றியச் செயலா் முருகேசன்.

Updated On :1 மே 2026, 9:01 pm

மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் மே தின கொடியேற்று விழா சாத்தான்குளம் கட்சி அலுவலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

முன்னாள் ஒன்றியச் செயலா் ஜேசு மணி தலைமை வகித்தாா். ஒன்றியச் செயலா் முருகேசன், கட்சி கொடியேற்றி இனிப்பு வழங்கினாா். முன்னாள் ஒன்றியச் செயலா் ஜெயபால், மே தினம், உழைப்பாளா்கள் தினம் குறித்து சிறப்புரையாற்றினாா்.

இதில் ஒன்றியக் குழு உறுப்பினா் முத்துராமலிங்கம், முதலூா் கிளைச் செயலா் பவுல் ஜெயபாண்டியன், முதலூா் சிவா, நிா்வாகிகள் மாடக்கண், சோ்ம துரை, குறுந்தா உடையாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

பழனி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. வேட்பாளரை ஆதரித்து எம்.பி. வெங்கடேசன் பிரசாரம்

பழனி மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. வேட்பாளரை ஆதரித்து எம்.பி. வெங்கடேசன் பிரசாரம்

பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

பத்மநாபபுரம் தொகுதியில் மாா்க்சிஸ்ட் வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

சாத்தான்குளத்தில் அதிமுகவினா் பிரசாரம்

சாத்தான்குளத்தில் அதிமுகவினா் பிரசாரம்

ஆயக்குடி பகுதியில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. வாக்கு சேகரிப்பு

ஆயக்குடி பகுதியில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூ. வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026