தூத்துக்குடியில் 42 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: இளைஞா் கைது

தூத்துக்குடியில் கல்லூரி அருகே புகையிலைப் பொருள்கள் மற்றும் மதுபானம் விற்றவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

Updated On :2 மே 2026, 12:47 am

தூத்துக்குடியில் கல்லூரி அருகே புகையிலைப் பொருள்கள் மற்றும் மதுபானம் விற்றவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

தூத்துக்குடி - மதுரை பிரதான சாலையில் சிப்காட் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட தனியாா் பெண்கள் கல்லூரி அருகே விதிமுறை மீறி புகையிலைப் பொருள்கள் விற்கப்படுவதாக தனிப்படை போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

அதன்பேரில், அங்கு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை மேற்கொண்ட சோதனையில், குறுக்குச்சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த மோகன்தாஸ் மகன் முனியசாமி (31)என்பவா் சுமாா் 42 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள், மதுபாட்டில்கள் மற்றும் ரூ. 35,000 ரொக்கம், கைப்பேசி ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்து, சிப்காட் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.

இதுகுறித்து வழக்குப் பதிந்த சிப்காட் போலீஸாா், முனியசாமியை கைது செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

திருச்சியில் 442 கிலோ புகையிலை பொருள்கள் பறிமுதல்: 3 போ் கைது

மேலச்செவல் அருகே புகையிலைப் பொருள்கள் பதுக்கி வைத்திருந்தவா் கைது

புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தியவா் கைது

ஆறுமுகனேரியில் ரூ. 10 லட்சம் மதிப்பு புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: இருவா் கைது

