Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடியில் அலங்கார தளக்கல் பணி: மேயா் ஆய்வு

தளக்கல் பாதை பணிகளை ஆய்வு செய்கிறாா் மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி.

News image

தளக்கல் பாதை பணிகளை ஆய்வு செய்கிறாா் மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி.

Updated On :57 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

தூத்துக்குடி வடக்கு கடற்கரை சாலையில் சாா் ஆட்சியா் அலுவலகத்திலிருந்து பக்கிள் ஓடை வரை சாலையின் இருபுறமும் நடைபெற்று வரும் அலங்கார தளக்கல் அமைக்கும் பணிகளை, தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

அப்போது அவா் கூறியது: மழை காலத்துக்கு முன்பாக செய்ய வேண்டிய பணிகளை திட்டமிட்டு செய்ய உள்ளோம். தற்போது கோடைக்காலம் நிலவுவதால், மாநகரப் பகுதி மக்களுக்குத் தடையின்றிச் சீரான குடிநீா் விநியோகம் செய்வதை உறுதி செய்ய அதிகாரிகளுடன் அவசர ஆலோசனை நடத்தப்படவுள்ளது. இதற்கான உரிய நடவடிக்கைகள் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்படும் என்றாா்.

ஆய்வின்போது, துணை மேயா் ஜெனிட்டா, திமுக மாவட்ட அவைத் தலைவா் செல்வராஜ், முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினா் ரவீந்திரன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

மக்கள் பணி தொடரும்: மேயா்

மக்கள் பணி தொடரும்: மேயா்

ஆழித்தோ் கட்டுமானப் பணி: ஆட்சியா் ஆய்வு

ஆழித்தோ் கட்டுமானப் பணி: ஆட்சியா் ஆய்வு

மின்னணு இயந்திரங்கள் சரிபாா்ப்பு பணி: திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் ஆய்வு

மின்னணு இயந்திரங்கள் சரிபாா்ப்பு பணி: திருப்பத்தூா் ஆட்சியா் ஆய்வு

தூத்துக்குடியில் இப்தாா் நோன்பு துறப்பு

தூத்துக்குடியில் இப்தாா் நோன்பு துறப்பு

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு