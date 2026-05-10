கோவில்பட்டியில் ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்த பெண் சடலத்தை போலீஸாா் மீட்டனா்.
கோவில்பட்டி ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள வேலாயுதபுரம் பகுதியில் உள்ள தண்டவாளம் அருகே ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்த நிலையில் பெண் சடலம் கிடப்பதாக இலுப்பையூரணி கிராம நிா்வாக அலுவலா் போத்திராஜ் தகவல் அளித்தாா்.
அதன்பேரில் அங்கு சென்ற தூத்துக்குடி ரயில்வே போலீஸாா், பெண்ணின் சடலத்தை கைப்பற்றி தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா்.
சுமாா் 55 வயது மதிக்கத்தக்க இவா் யாா்? எந்த ஊரைச் சோ்ந்தவா்? ரயில் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது ரயிலில் அடிபட்டு இறந்தாரா? தற்கொலையா? என்பது குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
ரயிலில் அடிபட்டு பெண் உயிரிழப்பு
அழுகிய நிலையில் முதியவா் சடலம் மீட்பு
தொண்டி கடற்கரையில் முதியவா் சடலம் மீட்பு
பாவூா்சத்திரம் அருகே அடையாளம் தெரியாத ஆண் சடலம் மீட்பு
விடியோக்கள்
நான்தான் கிங் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெகவுக்கு ஆதரவு ஏன்? விளக்கிய திருமாவளவன்! | TVK | VCK | Thiruma | Vijay
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
”முதல்வர் ஆவதற்கு முன்பே மோசடி!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிளே ஆஃப் சுற்றை நெருங்கும் சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | LSG |
தினமணி செய்திச் சேவை