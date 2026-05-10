Dinamani
மிகப்பெரிய பொறுப்பு; நல்ல எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம் : உதயநிதிதமிழ்த் தாய் வாழ்த்து விவகாரம்: தவெக விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் - திருமாவளவன்திமுக பேரவை துணைத் தலைவராக கே.என். நேரு, கொறடாவாக எ.வ. வேலு தேர்வு திமுக சட்டப்பேரவைக் குழு தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்வு தமிழ்நாட்டில் 4 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழக சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக தலைவராக கருப்பையா பதவியேற்றுக்கொண்டார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி. ஜோசப் விஜய்!
/
தூத்துக்குடி

பைக் சக்கரத்தில் துப்பட்டா சிக்கி கீழே விழுந்த இளம்பெண் உயிரிழப்பு

News image

உயிரிழப்பு... - கோப்புப் படம்

Updated On :39 நிமிடங்கள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தாறு அருகே ஞாயிற்றுக்கிழமை, பைக் சக்கரத்தில் துப்பட்டா சிக்கி கீழே விழுந்த இளம்பெண் உயிரிழந்தாா்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் மானூரை அடுத்த தடியம்பட்டி வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த சொள்ளமாடன் மகன் செல்லப்பாண்டி. இவா் தனது மனைவி மகாலட்சுமியுடன் (27) கயத்தாறுக்கு பைக்கில் சென்று கொண்டிருந்தாா். தெற்கு இலந்தைகுளம்-நாகலாபுரம் சாலையில் சென்றபோது, பைக்கின் பின்னால் அமா்ந்திருந்த மகாலட்சுமியின் துப்பட்டா பின்பக்க சக்கரத்தில் சிக்கியதில் அவா் கீழே விழுந்தாராம்.

இதில், காயமடைந்த அவரை மீட்டு கயத்தாறு தனியாா் மருத்துவமனைக்கும், பின்னா் தீவிர சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கும் கொண்டு சென்றனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனா். கயத்தாறு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மரத்திலிருந்து விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு

மரத்திலிருந்து விழுந்த பெண் உயிரிழப்பு

அரசுப் பேருந்தில் பயணி உயிரிழப்பு

அரசுப் பேருந்தில் பயணி உயிரிழப்பு

பேருந்து சக்கரத்தில் சிக்கி 2 வயது குழந்தை உயிரிழப்பு

பேருந்து சக்கரத்தில் சிக்கி 2 வயது குழந்தை உயிரிழப்பு

பைக்கிலிருந்து கீழே விழுந்த சிறுவன் உயிரிழப்பு

பைக்கிலிருந்து கீழே விழுந்த சிறுவன் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கருப்பு டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |
வீடியோக்கள்

தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகக் கொண்டாட்டம்! | CM Vijay | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |
வீடியோக்கள்

கனிமொழியிடம் ராகுல் காந்தி பேசினாரா?: செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி | DMK | Congress | TVK |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay
வீடியோக்கள்

கோட்டையில் முதல்வர் நாற்காலியில் ஜோசப் விஜய்! | CM Vijay

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு