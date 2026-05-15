சாத்தான்குளத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி - நில அளவீடு பணி தொடக்கம்

Updated On :26 நிமிடங்கள் முன்பு

சாத்தான்குளத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணிக்காக நெடுஞ்சாலைத் துறை, வருவாய்த் துறை சாா்பில் நில அளவீடு பணி வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

சாத்தான்குளம் பேரூராட்சி கடைவீதியில் நெடுஞ்சாலைத் துறைக்குச் சொந்தமான இடங்களை தனி நபா்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளதாக அதிகாரிகளிடம் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. நாசரேத் சாலை, இட்டமொழி சாலை உள்ளிட்ட இடங்களிலும் தனிநபா்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனா்.

இந்த நிலையில் சாத்தான்குளத்தில் பாஜக சாா்பில் சாத்தான்குளம் பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி சாலையை விரிவாக்கம் செய்யக் கோரி சாலை மறியல் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்தனா்.

இதையடுத்து, அதிகாரிகள் பாஜகவினரை அழைத்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். நிலங்களை அதிகாரிகள் முறையாக அளவீடு செய்து ஆக்கிரமிப்பாளா்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி இடங்களை மீட்பதாக உறுதியளித்தனா்.

அதன்பேரில், சாத்தான்குளம் வட்டாட்சியா் ராஜேஸ்வரி உத்தரவின்பேரில் சாத்தான்குளம் பேரூராட்சி பகுதியில் உள்ள நெடுஞ்சாலைத் துறைக்குச் சொந்தமான இடங்களில் செய்யப்பட்ட ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற முதற்கட்ட பணியாக வருவாய்த் துறை, நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் இணைந்து நில அளவீடு பணிகளை வியாழக்கிழமை தொடங்கினா்.

இதில் சாத்தான்குளம் உட்கோட்ட நெடுஞ்சாலைத் துறை இளநிலை பொறியாளா் சிவ சண்முகநாதன், சாலை ஆய்வாளா் முருகன், சாலை பணியாளா்கள், சாத்தான்குளம் சா்வேயா் தேவிகா, கிராம நிா்வாக அலுவலா் மதுமதி உள்ளிட்ட வருவாய்த் துறையினா், நில அளவையா் துறையினா் சாத்தான்குளம் புதிய பேருந்து நிலையம், இட்டமொழி சாலை, நாசரேத் சாலை உள்பட நெடுஞ்சாலைத் துறைக்கு சொந்தமான இடங்களை அளவீடு செய்தனா். அனைத்து பகுதியிலும் நில அளவீடு பணிகளை முடித்தபிறகு ஆக்கிரமிப்பாளா்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

