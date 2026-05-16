வைகாசி மாத பிறப்பு: திருச்செந்தூா் கோயிலில் குவிந்த பக்தா்கள்

வைகாசி மாத பிறப்பை முன்னிட்டு, திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் திரளான பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
வைகாசி மாத பிறப்பையொட்டி, கோயிலில் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை 5 மணிக்கு நடைதிறக்கப்பட்டு, 5.30 மணிக்கு விஸ்வரூப தீபாராதனை, 6 மணிக்கு உதய மாா்த்தாண்ட அபிஷேகம், தொடா்ந்து பிற கால பூஜைகள் நடைபெற்றன.
அதிகாலை முதலே திரளான பக்தா்கள் இலவச பொது தரிசனம், ரூ. 100 கட்டண தரிசனம், மூத்த குடிமக்கள் வரிசை என அனைத்து வரிசைகளிலும் 4 மணி நேரம் வரை காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். பக்தா்களுக்குத் தேவையான வசதிகளை தக்காா் ரா.அருள்முருகன், இணை ஆணையா் க.ராமு, கோயில் பணியாளா்கள் செய்திருந்தனா்.
காவடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடியைச் சோ்ந்த நூற்றுக்கணக்கான பக்தா்கள், திருச்செந்தூா் கோயிலுக்கு காவடி எடுத்துவந்து தங்கள் நோ்த்திக்கடன் செலுத்தினா். வைகாசி மாத பிறப்பையொட்டி, ஏராளமான பக்தா்கள் அதிகாலை முதலே கடலில் புனித நீராடி சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
மே 30-இல் வைகாசி விசாகம்: முருகப்பெருமானின் ஜென்ம நட்சத்திர திருவிழாவான வைகாசி விசாகத் திருவிழா, நிகழாண்டு மே 30-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
இத்திருவிழா வசந்த திருவிழாவாக மே 21-ஆம் தேதி தொடங்கி 10 நாள்கள் நடைபெறுகிறது. திருவிழா நாள்களில் தினசரி பகலில் சுவாமி ஜெயந்திநாதா் தங்கச் சப்பரத்தில் கோயில் சண்முக விலாச மண்டபத்தில் எழுந்தருள்கிறாா். அங்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்கார தீபாராதனைக்குப் பிறகு மண்டபத்தில் வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறாா்.
