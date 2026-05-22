பருவநிலை குறித்த ஐ.நா. தீா்மானம்: வாக்கெடுப்பைப் புறக்கணித்த இந்தியாநீட் வினாத் தாள் கசிவு: என்டிஏ அதிகாரிகளிடம் நாடாளுமன்றக் குழு விசாரணைஜனவரி - மாா்ச் காலாண்டில் வாகனக் கடன் வீழ்ச்சி; தங்கக் கடன் எழுச்சி!இந்தியாவில் மின் நுகா்வு புதிய உச்சம்!கரோனாவுக்கு பிறகு வலுவடைந்த தமிழக அவசர சுகாதார அமைப்பு: சென்னை ஐஐடி ஆய்வில் தகவல்
தமிழக குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் பெ. மதன்ராஜா!

பெ. மதன்ராஜா

Updated On :22 மே 2026, 6:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பெயா்: பெ. மதன்ராஜா (41)

சொந்த ஊா்: முப்பிலிபட்டி, ஓட்டப்பிடாரம் வட்டம்; தற்போது கோவில்பட்டி.

கல்வித் தகுதி: பி.இ., எம்.பி.ஏ.

தொழில்: பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் தயாரிப்பு நிறுவனம்

பெற்றோா்: பி. பெருமாள்- டி. பூங்கோதை

குடும்பம்: மனைவி கே. ரேகா (உதவிப் பேராசிரியா்), மகள்கள் எம். ஸ்ரீமகிஷா, எம். ஸ்ரீமோனிஷா.

சட்டப் பேரவை பதவி: ஓட்டப்பிடாரம் (தனி) எம்எல்ஏ

கட்சிப் பதவி: 15 ஆண்டுகள் அரசியல் அனுபவம், தற்போது தவெக மாவட்டச் செயலா்.

தமிழக மீன்வளம், மீனவா் நலன் துறை

அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் (53)

பெயா்: ஆ. ஸ்ரீநாத்

சொந்த ஊா்: மணப்பாடு, தூத்துக்குடி; தற்போது சென்னை.

கல்வித் தகுதி: பிஎஸ்சி

தொழில்: நடிகா், இயக்குநா், சமூக சேவகா்

தந்தை: டாக்டா் ஆல்நாத்

குடும்பம்: மனைவி வசந்தரா, மகள்.

அரசியல் அனுபவம்: முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் நீண்டகால நண்பா்.

சட்டப் பேரவை பதவி: தூத்துக்குடி எம்எல்ஏ

நாமக்கல் மாவட்டத்திற்கு 3 அமைச்சா்கள்: முதல்வருக்கு தவெகவினா் நன்றிதெரிவிப்பு

