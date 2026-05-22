தமிழக குறு, சிறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் பெ. மதன்ராஜா!

பெயா்: பெ. மதன்ராஜா (41)
சொந்த ஊா்: முப்பிலிபட்டி, ஓட்டப்பிடாரம் வட்டம்; தற்போது கோவில்பட்டி.
கல்வித் தகுதி: பி.இ., எம்.பி.ஏ.
தொழில்: பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் தயாரிப்பு நிறுவனம்
பெற்றோா்: பி. பெருமாள்- டி. பூங்கோதை
குடும்பம்: மனைவி கே. ரேகா (உதவிப் பேராசிரியா்), மகள்கள் எம். ஸ்ரீமகிஷா, எம். ஸ்ரீமோனிஷா.
சட்டப் பேரவை பதவி: ஓட்டப்பிடாரம் (தனி) எம்எல்ஏ
கட்சிப் பதவி: 15 ஆண்டுகள் அரசியல் அனுபவம், தற்போது தவெக மாவட்டச் செயலா்.
தமிழக மீன்வளம், மீனவா் நலன் துறை
அமைச்சா் ஆ. ஸ்ரீநாத் (53)
பெயா்: ஆ. ஸ்ரீநாத்
சொந்த ஊா்: மணப்பாடு, தூத்துக்குடி; தற்போது சென்னை.
கல்வித் தகுதி: பிஎஸ்சி
தொழில்: நடிகா், இயக்குநா், சமூக சேவகா்
தந்தை: டாக்டா் ஆல்நாத்
குடும்பம்: மனைவி வசந்தரா, மகள்.
அரசியல் அனுபவம்: முதல்வா் ஜோசப் விஜய்யின் நீண்டகால நண்பா்.
சட்டப் பேரவை பதவி: தூத்துக்குடி எம்எல்ஏ