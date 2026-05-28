தூத்துக்குடி

பாஜக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

தூத்துக்குடி, எட்டயபுரம் சாலையில் உள்ள பாஜக மாவட்ட தலைமை அலுவலகத்தில் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மாநில துணைத் தலைவா் மா. வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :28 மே 2026, 2:50 am IST

மாவட்டத் தலைவா் சித்ராங்கதன் தலைமை வகித்தாா். மாநில துணைத் தலைவா் மா. வெங்கடேசன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு, நிா்வாகிகளுடன் விரிவான ஆலோசனை நடத்தினாா்.

கூட்டத்தில், 2026 பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு கட்சியின் அரசியல் நிலைப்பாடுகள், மக்களிடையே கொண்டு செல்ல வேண்டிய திட்டங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.

மாவட்ட பொதுச்செயலா்கள் ராஜேஷ், ஆறுமுகம், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் ராஜா கண்ணன், விவேகம் ரமேஷ், மாவட்ட பொருளாளா் பரமசிவம், முன்னாள் மாவட்ட பொதுச்செயலா் டி. ராஜா, மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் சிவராமன், சத்தியசீலன், சண்முகசுந்தரம் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

பாவூா்சத்திரத்தில் அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டம்

"கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை": பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

