தூத்துக்குடி

காங்கிரஸ் நிா்வாகிக்கு கொலை மிரட்டல்: திமுகவினா் இருவா் கைது

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 2:13 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தூத்துக்குடி, மே 29: தூத்துக்குடியில் காங்கிரஸ் வாா்டு நிா்வாகிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த திமுக பிரமுகா்கள் இருவரை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ராகுல் காந்தியை தரக்குறைவாக பேசியதாகக் கூறி, தூத்துக்குடி மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சாா்பில் அண்ணா நகா் பகுதியில் திமுகவை கண்டித்து அண்மையில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆா்ப்பாட்டத்தின்போது, அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணனின் உருவப் படத்தை காங்கிரஸ் தொண்டா்கள் எரித்தனராம்.

இதனால், ஆத்திரமடைந்த அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணனின் ஆதரவாளா்களான முனியசாமிபுரம் 2-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் குப்பை என்ற இசக்கி ராஜா (26), சிறாா் ஒருவா் சோ்ந்து தூத்துக்குடி அமுதா நகா் 4-ஆவது தெருவில் வசித்து வரும் 50-ஆவது வாா்டு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் காமராஜ் (59) வீட்டுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து அவருக்குக் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததுடன், வீட்டு முன் நிறுத்தப்பட்டிருந்த காமராஜின் ஆட்டோவை சேதப்படுத்தினா்.

இச்சம்பவம் குறித்து, தூத்துக்குடி தென்பாகம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, குப்பை என்ற இசக்கி ராஜா, இளஞ்சிறாா் ஆகிய இருவரை கைது செய்தனா்.

தூத்துக்குடியில் இளைஞா் வெட்டிக் கொலை: 3 போ் கைது

