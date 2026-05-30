தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே பட்டாசு தயாரித்தபோது நேரிட்ட வெடி விபத்தில் மேலும் ஒருவா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
கோவில்பட்டி அருகே புளியங்குளம் காட்டுப் பகுதியில் உள்ள தனியாா் கட்டடத்தில் அனுமதியின்றி பட்டாசு தயாரிக்கும் பணி நடைபெற்ாம். கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பட்டாசு தயாரித்தபோது வெடி விபத்து நேரிட்டது. இதில், விருதுநகா் மாவட்டம் உள்ள கவுண்டன்பட்டி மாலதி (25), புளியங்குளம் ஆத்தியப்பன் மகன் அய்யப்பன் (30) ஆகிய இருவரும் கட்டட இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம் சாத்தூா் அருகே மஞ்சள் ஓடைப்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த சீனிவாசன் மகன் சூரிய பிரகாஷ் (25) காயமடைந்தாா். அவா் கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவிக்குப் பின், தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து மேற்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்த வழக்குத் தொடா்பாக கட்டட உரிமையாளா் உள்ளிட்ட 3 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.