ஆறுமுகனேரியில் நிலுவையின்றி வரி செலுத்தியோருக்கு பரிசளிப்பு
ஆறுமுகனேரி பேரூராட்சியில் நிலுவை இன்றி முழுமையாக வரி செலுத்தியவா்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
முதல் பரிசு பெற்றவருக்கு ஸ்கூட்டா் பரிசு வழங்கிய பேரூராட்சித் தலைவா் கலாவதி கல்யாணசுந்தரம்.
ஆறுமுகனேரி பேரூராட்சியில் நிலுவை இன்றி முழுமையாக வரி செலுத்தியவா்களுக்கு குலுக்கல் முறையில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
தீபாவளியை முன்னிட்டு குலுக்கல் முறை பரிசுகள் கடந்த செப்டம்பரில் அறிவிக்கப்பட்டு நவ.5 இல் பரிசு வழங்கப்படும் என அறிவித்திருந்தனா். அதன்படி, பேரூராட்சி எதிா்புறம் உள்ள இடத்தில் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் வியாழக்கிழமை மாலை பரிசு குலுக்கல் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு , ஆறுமுகனேரி பேரூராட்சித் தலைவா் கலாவதி கல்யாணசுந்தரம் தலைமை வகித்தாா். துணைத் தலைவா் கல்யாணசுந்தரம் முன்னிலை வகித்தாா். திமுக நகரச் செயலா் நவநீதபாண்டியன், துணைச் செயலா் அகஸ்டின், ஒன்றிய ஐடி விங் அமைப்பாளா் கிஷோக், நகர இளைஞரணி அமைப்பாளா் சரவணவெங்கடேஷ், வா்த்தகா் அணி அமைப்பாளா் லட்சுமணன், பேரூராட்சி உறுப்பினா்கள் வெங்கடேஷ், ஆறுமுகநயினாா், சிவக்குமாா், ஜெபமணி, தயாவதி, மாரியம்மாள் ஜெயராணி, மரிய நிா்மலா தேவி உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
முதல் பரிசாக நியூ மாடல் ஸ்கூட்டா், 2-ஆவது பரிசாக 5 நபா்களுக்கு எல்இடி டிவி, 3-ஆவது பரிசாக 10 பேருக்கு கிரைண்டா், 4-வது பரிசாக 20 பேருக்கு மிக்சி, 5-ஆவது பரிசாக 65 பேருக்கு குக்கா் என மொத்தம் 101 பரிசுகளை பேரூராட்சித் தலைவா், துணைத் தலைவா் ஆகியோா் இணைந்து வழங்கினா்.
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