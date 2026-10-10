‘பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் சமூக நீதியின் குரலாக இருக்கிறாா்’ - ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். வெ. திருப்புகழ்
பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் அவருடைய காலத்தில் மட்டுமல்லாமல், இப்போதும் சமூக நீதியின் குரலாக இருக்கிறாா் என்றாா் ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அலுவலா் வெ. திருப்புகழ்.
தஞ்சாவூரில் தஞ்சை நல்லூா் முற்றம் சாா்பில் சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் பேராசிரியா் இரா. முரளிக்கு விருது வழங்கிய ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அலுவலா் வெ. திருப்புகழ்.
பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் அவருடைய காலத்தில் மட்டுமல்லாமல், இப்போதும் சமூக நீதியின் குரலாக இருக்கிறாா் என்றாா் ஓய்வு பெற்ற ஐ.ஏ.எஸ். அலுவலா் வெ. திருப்புகழ்.
தஞ்சாவூரில் தஞ்சை நல்லூா் முற்றம் சாா்பில் சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற விருதுகள் வழங்கும் விழாவில் அவா் பட்டுக்கோட்டையாரின் பாடல்களில் சமூக நீதி என்ற தலைப்பில் அவா் பேசியது:
தேசிய சட்டகத்துக்குள் நின்று ஆன்மிக அறவழியில் மனமாற்றத்தைத் தேடினாா் பாரதியாா். ஜாதி ஆதிக்கத்தையும் மூடநம்பிக்கைகளையும் தகா்க்க மொழிவழிப் பண்பாட்டுப் புரட்சியை முன்வைத்தாா் பாரதிதாசன். பொருள் முதல்வாதத்தை புகுத்தி தமிழ்க் கவிதைகளில் வெறும் அறச்சீற்றம் என இருந்த சமூக நீதி உரையாடலை வா்க்கப் போராட்டம் என்கிற நிலைக்கு எடுத்துச் சென்றாா் பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம்.
பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம், மாா்க்சிய பொதுவுடமை இயக்கத்தில் தோய்ந்தவா். ஆன்மிக அறிவுரையும் பண்பாட்டு பகுத்தறிவையும் தாண்டி பண்பாடு மற்றும் ஜாதி ஒடுக்குமுறைகள் பொருளாதார சுரண்டலுடன் பிணைக்கப்பட்டு அவைகளாலேயே தக்க வைக்கப்படுகின்றன என நினைத்தாா். அதனால்தான் ‘தனி உடைமை கொடுமைகள் தீரத் தொண்டு செய்யடா, தானாய் எல்லாம் மாறுமென்பது பழைய பொய்யடா’ என எழுதினாா். உழைப்பை கொண்டாடுவதுடன் நின்றுவிடாமல் சுரண்டலின் பொருளியல் இயக்கவியலை எடுத்துக் காட்டினாா். முதலாளிகளால் தயாரிக்கப்படுகிற திரைப்படங்களுக்குள்ளேயே மூலதனத்துக்கு எதிரான மாா்க்சிய கருத்துக்களைப் புகுத்தியது பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரத்தின் மிகப்பெரிய சமாா்த்தியம் என சொல்ல வேண்டும்.
பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் ஒரு தனிமரம் அல்ல. அவா் ஒரு பெரிய பாரம்பரியத்தின் பகுதி. நாடெங்கும் தோன்றிய முற்போக்கு எழுத்தாளா்களில் அவா் பிரிக்க முடியாத அங்கமாக இருந்தாா். மற்ற கவிஞா்களை விட அதிக மக்களைச் சென்றடைந்தவா் பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம்தான். காரணம் மற்றவா்கள் ஏழைகளுக்காக எழுதினா்; பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் ஏழையாக இருந்து எழுதினாா். மற்றவா்கள் கவிதையை ஒரு ஆயுதமாக கையில் எடுத்தனா்.
பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் கவிதையை ஆயுதமாக கையில் எடுத்தது மட்டுமல்லாமல், அதை மிகப்பெரிய தகவல் தொடா்பு சாதனமாகவும் மாற்றி அமைத்தாா். கல்வி அறிவற்ற ஏழைகளுக்கும், உழைப்பாளா்களுக்கும் புரிகிற வகையிலே சமூக நீதியைக் கொண்டு சோ்த்தவா் பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் மட்டும்தான்.
பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் அவருடைய காலத்தில் சமூக நீதியின் குரலாக இருந்தாா். இன்றும் சமூக நீதியின் குரலாக இருக்கிறாா். எதிா்காலத்திலும் சமூக நீதியின் குரலாக இருப்பாா் என்றாா் திருப்புகழ்.
3 பேருக்கு விருதுகள்: இவ்விழாவுக்கு பேராசிரியா் கோ. விஜயராமலிங்கம் தலைமை வகித்தாா். லாரல் கல்விக் குழுமத் தலைவா் வி. பாலசுப்பிரமணியன், மருத்துவா்கள் முத்துப்பேட்டை விஜயா மருதுதுரை, சேலம் பெ. சாமி கிருஷ்ணன், துறையூா் இரா. விஜயகுமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஓய்வு பெற்ற பேராசிரியா் சோ.ந. கந்தசாமிக்கு மக்கள் கவிஞா் பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம் இலக்கிய விருதையும், மதுரை தத்துவத் துறைப் பேராசிரியா் இரா. முரளிக்கு தஞ்சை நல்லூா் முற்ற செயலூக்க விருதையும், எழுத்தாளா் இரா. மோகன்ராஜனுக்கு மானுடநேய மருத்துவா் ப. பாஸ்கரன் நினைவு படைப்பூக்க விருதையும் திருப்புகழ் வழங்கினாா்.
முன்னதாக, சுப்ரா க. நடராசன் வரவேற்றாா். நிறைவாக, கோ. சீனிவாசன் நன்றி கூறினாா்.
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